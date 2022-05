Última hora sobre el estado de salud de Belén Esteban tras su accidente en 'Sálvame': paciente de riesgo

Belén Esteban no atraviesa su mejor momento en cuanto a salud se refiere. Tras ser intervenida de la fractura de tibia y peroné, fruto de su accidente en 'Sálvame', está padeciendo el postoperatorio. La colaboradora televisiva se encuentra bien aunque se encuentra recibiendo los cuidados necesarios en el hospital. El ser paciente de riesgo por su diabetes, hace que el equipo médico esté muy pendiente de ella.

Sus compañeros no han podido ponerse en contacto con Belén Esteban porque, según comentó María Patiño, "estoy casi segura de que tiene el teléfono desconectado". El retraso de la operación quirúrgica y la fractura tuvieron a la 'princesa del pueblo' muy baja de ánimos ya que el accidente la va a tener de baja cerca de dos meses y va a impedirle a Belén cumplir con muchos de sus compromisos profesionales.









Desde 'Socialité' indicaron que "Belén ha pasado la noche con muchos dolores, mal". La primera escayola que se le colocó le provocó unas llagas que, hasta que no se curasen, hacían imposible la operación. Además, el hecho de ser diabética le impedía tomar algunos medicamentos. Belén Esteban, por suerte, cuenta con el apoyo incondicional de su marido. Miguel Marcos no se separa de ella. Él está siendo su mejor compañía estos días y, cuando vuelva a casa, le dará los cuidados que necesita en la intimidad de su hogar.

Patiño indicó que no ha llamado a su compañera. "Para ella era muy importante el poder operarse. Le agobiaba que se retrasara la operación. Pero es verdad que si está ingresada está más controlada", comentó la presentadora de 'Socialité'.

Habrá que aguardar al alta de Belén Esteban y saber cuál es su evolución de esta fractura de tibia y peroné.

Así se produjo el ingreso y la operación de Belén Esteban

Como se mencionaba anteriormente, Belén Esteban sigue sin querer pronunciarse sobre el accidente, ya que parece estar pasándolo muy mal. Tal y como han asegurado miembros del equipo, se encontraba "absolutamente devastada" porque tampoco podía subir a su habitación en casa y se encontraba durmiendo en el sofá. "Muchas gracias a todo el mundo por los whatsapps y llamadas de teléfono lo agradezco de corazón. Perdonad que no conteste y coja el teléfono, no estoy con mucho ánimo, pero solo quería deciros que gracias por vuestro cariño", se limitaba a decir la tertuliana desde su cuenta de Instagram.









Finalmente, este jueves, la colaboradora fue ingresada en el Hospital de la Luz. Después de tener que amplazar la operación diez días como consecuencia de las yagas que le provocó la escayola, Esteban ha sido intervenida este viernes. Han sido sus compañeros de 'Ya es mediodía' los encargados de comunicar cómo se encuentra. Tal y contó Marc Calderó, la operación salió bien, por lo que la tertuliana de Mediaset ya se encuentra recuperándose de la cirugía en la habitación.

"Nos han dicho que todo bien", decía Miguel Marcos, el marido de la comunicadora para dejar claro que todo ha salido bien. "Todavía no nos lo han dicho con exactitud y todavía no he podido verla pero ha ido bien", insistía.