El tremendo error de Jorge Javier Vázquez en 'GH VIP' por el que se ha visto obligado a pedir perdón

El Maestro Joao vivió un momento complicado al votar a través de correo postal y Jorge Javier Vázquez salió en su defensa en el plató de 'GH VIP 7': "Estoy muy desubicado. Necesito algo que me tranquilice o algo, sino me voy, 'Súper'. No puedo estar más así. No sé qué estará viendo mi madre. El funcionario me ha dicho cosas feas, que qué rollo tengo montado. "Voy a votar para que te echen", me dijo. A mí no me importa que me echen, pero no sé qué rollo tengo montado para que la gente piense mal de mí. A mí la gente siempre me ha querido y quiero que siga siendo así. Tengo miedo a salir y que la gente no me quiera".

Desinstalándome el Tinder sin encontrar el amor:#GHVIPGala8 pic.twitter.com/okDdeB4XJC — Gran Hermano (@ghoficial) October 24, 2019

Fue entonces cuando Jorge Javier cargó contra el supuesto trabajador: "Señor funcionario de Correos, ¿no sé da cuenta que con este comentario ha matado a un unicornio? Señores funcionarios, ¿no se dan cuenta de que los concursantes de 'GH VIP' están aislados y cualquier comentario puede hacer que quieran abandonar el concurso?".

Por este motivo, el presentador de 'Gran Hermano', 'Sábado deluxe', 'Sálvame' y 'Supervivientes' ha rectificado y ha pedido disculpas en nombre del concursante y de la organización: "Lo primero en ‘GH VIP’, como en la vida, es admitir errores. El pasado jueves ofendimos a los trabajadores de la oficina de Correos de Guadalix de la Sierra y les pido perdón. Dijimos que un funcionario le había hecho un feo comentario a Joao, que salió junto a otros concursantes a ejercer el voto por correo, y no fue así. El comentario fue de un vecino de Guadalix. Sabemos que los trabajadores de Correos hacen una labor importantísima, sobre todo en época de elecciones.