Tremendo enfado de una mujer en 'First Dates' tras oír lo que piensa su cita: "Como él, los tengo a patadas"

El programa de Cuatro 'First Dates' da cada noche momentos de amor repentino, pero también de grandes decepciones. Muchas veces lo que parece ser una cita que va viento en popa termina resultando en todo un giro de los acontecimientos, malas caras, reacciones inesperadas e, incluso, encontronazos cuando uno de los dos descubre que ha recibido un rechazo por parte de quien no esperaba.

Es el caso de Shayla, una mujer de 39 años de Marbella, a quien su cita con Tomás le estaba pareciendo que iba por unos derroteros diferentes de los que en realidad estaba pasando. Y es que el programa de citas de Mediaset la emparejó con Tomás, con quien pareció nacer una química repentina desde el momento que se vieron y durante toda la cena. Algo cambió, no obstante, en el momento en el que ambos se lanzaron al jacuzzi.





La cita de Shayla y Tomás en el jacuzzi



“Es una caja de sorpresas y, si sigo conociéndola, no sé lo que puede aparecer. Es un torbellino de emociones”, confesaba Tomás a las cámaras de First Dates sobre la que estaba siendo su cita. Una noche llena de complicidad y también de algún llanto. Una de las peculiaridades de la nueva edición del reality es que las citas suelen concluir en una bañera dispuestas para que ambos intimen en bañador y entre burbujas. En ese momento, Shayla decidió 'recortar distancias' con Tomás.









“¿Qué hacemos? Mi padre me mata si ve esto”, comentaba la mujer de la localidad malagueña. “Estás muy bueno, pero no nos podemos liar aquí”, continuaba con los comentarios subidos de tono. Tomás, sonrojado y cada vez más nervioso ante las ofensivas de Shayla, repetía “no procede, no procede”. Por su parte, Shayla seguía acordándose de su padre.

“Papá, lo siento, pero tú también has sido joven, también te has tirado a rubias guapas”. “Menos mal que se ha acordado de su padre, que sino...”, bromeaba Tomás ante las cámaras.





El enfado de Shayla con la opinión de Tomás



Y es que parece que para el chico, las 'ofensivas' de su cita estaban incomodándole más que otra cosa. “En un principio parecía un poco más pija, pero luego se ha ido soltando y no. La impresión que ha dado al principio no es lo que luego demuestra”. El conflicto se terminó por desencadenar a la hora de decidir si querían tener una segunda cita. “Eres un poquito intensa, tienes mucha energía”, valoraba el hombre, un comentario que sorprendía a su compañera: “Ya, pero mola una tía así, ¿no?”. “Bueno, todo en su justa medida”, matizaba cortante Tomás. Un comentario que no hacía ninguna gracia a la comensal, que miraba seria hacia abajo.

“No tendría una segunda cita con ella porque me he sentido un poco acorralado. Tiene mucha energía y demás. No me he sentido todo lo a gusto que me hubiera gustado estar”, sentenciaba Tomás. Una negativa que, lejos de sentar bien a Shayla, escaló su enfado ante el rechazo.

“Vivo en Marbella, donde están todos los hombres más guapos del mundo. Como él, hay muchos. No es mi tipo de hombre. Está bien el chaval, pero a mí me gustan más jóvenes. Como él, los tengo a patadas”, concluía antes de levantarse rápido y marcharse.