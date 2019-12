El tremendo cabreo de Chicote con un colaborador de Espejo Público por esta pregunta incómoda

El conocido chef Alberto Chicote se ha mostrado visiblemente enfadado este lunes en el programa de televisión "Espejo Público" con un colaborador que le realizaba una pregunta de lo más incómoda. El periodista Saúl Ortiz lanzaba esta pregunta al presentador de “Pesadilla en la cocina” de cara a la celebración de las campanadas de Antena 3, junto a Cristina Pedroche.

En medio de una tertulia amistosa con los colaboradores y la presentadora de “Espejo Público”, en Antena 3, el periodista Saúl Ortiz, lanzaba una pregunta a Alberto Chicote, que empezaba así: “Yo tengo una pregunta que todo el mundo quiere hacerle a Chicote, ¿mañana llevas ropa interior?”. Todos los colaboradores estallaban en risas nerviosas, mientras el cocinero no mostraba ningún gesto ni hacía ningún movimiento.

“A Cristina se lo preguntan todos los años, si lleva ropa interior...”, insistía Ortiz, a medida que las risas cesaban y se volvía cada vez más evidente que la pregunta no había hecho ni pizca de gracia al presentador de “Top Chef”.

En ese momento Alberto Chicote comenzaba a responder de manera brusca: “A mi nadie me pregunta si llevo calzoncillos, es del todo evidente”. Por último, el chef le reprochaba que era una pregunta “poco elegante”: “A mi no se me ocurriría preguntarte a ti si llevas calzoncillos o no. Porque es una pregunta poco elegante”.

Por parte de los usuarios en las redes sociales ha habido reacciones de todo tipo ante el enfado del presentador y chef. Algunos le reprochaban el “poco sentido del humor”, mientras otros mantenían que se trataba de una “reacción feminista”.

Pedroche feminista? jajaja, es más feminista Chicote que no ha entrado al trapo cuando le han preguntado lo de los calzoncillos, Pedroche se ampara en la libertad, para seguir siendo un objeto sexual que es lo que toda la vida han sido las mujeres para muchos hombres — Nereida (@Wah25123582) December 30, 2019

Supongo que ella sale así porque le pagan una cifra que le interesa. Puedo entrar a criticar por qué sólo salen chicas normativas en bikini o por qué Chicote no va en calzoncillos, pero llamar "bizarre" a salir por la tele en culos... .. . . en fin. — Anneke Necro�� ♉️ (@AnnekeNecro) January 2, 2019