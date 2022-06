Trancas y Barrancas hablan claro de su futuro en 'El Hormiguero': ¿dejan el programa de Pablo Motos?

De lunes a jueves, Pablo Motos presenta 'El Hormiguero', uno de los programas de más éxito de la televisión actual, que se emite cada noche, en directo, en Antena 3. Además de las entrevistas a personajes destacados de la actualidad, como actores, músicos o influencer, el espacio cuenta con secciones de ciencia o moda, entre otras. Sus tertulias se han convertido en uno de los momentos más esperados de la semana, sobre todo la de actualidad que tiene lugar cada jueves y en la que Pablo Motos está rodeado por Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val.

Pero, sin duda, los personajes más icónicos de 'El Hormiguero' son las hormigas, Trancas y Barrancas. En cada programa, ponen el toque de humor con divertidos test a los invitados y chascarrillos durante las secciones y tertulias. Detrás de Trancas, al que se reconoce fácilmente, pues es la hormiga con una única ceja, grande y poblada, labios marcados con dos dientes sobresalientes, antenas y ojos saltones, se encuentra Juan Ibáñez. Por su parte, detrás de Barrancas, que es la hormiga de un solo diente, cabeza alargada, con voz aguda y difícil enfadar, se esconde Damián Mollá.

Juan y Damián son humoristas y han conseguido una perfecta simbiosis para, mientras uno pone la ironía, el otro remata el comentario con un punto de humor, haciendo las delicias de todos los invitados que por allí aparecen para ser entrevistados por Motos y a los que no tienen ningún reparo en poner en los mayores apuros con sus ocurrencias y preguntas.





El futuro de Trancas y Barrancas en 'El Hormiguero'

Juan Ibáñez y Damián Moya, las famosas 'hormigas' del programa, llevan 16 años formando parte del equipo, pero, ¿hasta cuándo van a seguir junto a Pablo Motos? En una entrevista con la revista 'Hola', los integrantes de 'El Hormiguero', se han sincerado sobre su futuro en el programa de Antena 3. Ambos lo tienen claro y aseguran que su compromiso con el equipo de Motos es firme.

Ante la pregunta de si se han planteado "probar suerte fuera del programa", Damián apunta: "La verdad es que no. Cuando acabe El Hormiguero, se terminarán las hormigas. Nuestro compromiso que tenemos es del cien por cien. Es que ni me lo he planteado. Lo que dure el programa, ahí estaremos", a lo que Juan añade: "Además de 'El Hormiguero' hacemos otras cosas", y es que, aparte del programa, en los últimos meses, Ibáñez ha formado parte de una serie, mientras que Moyá ha escrito un libro.