La tragedia familiar de la cantante Barei tras la muerte de su sobrina de 14 años

Barei llevaba tiempo desaparecida de las redes sociales y ha querido explicar a todos sus seguidores el motivo de su ausencia. En esta ocasión nada tiene que ver con la música, y ha querido dar las gracias por todas las muestras de cariño recibidas en los últimos días por parte de sus seguidores y de su entorno más cercano. La cantante y su familia han sufrido una triste y repentina muerte que les tiene con el corazón roto, y es que hace unos días su familia y ella sufrieron la pérdida de uno de sus seres queridos.

Se trata de Ana Reyzábal, la hija del primo de la artista, que sufrió un accidente en canoa mientras se encontraba en un campamento de verano en Cantabria. El accidente sucedía mientras descendía el río Cares por su paso por Asturias y fallececiendo ahogada a la edad de 14 años. Un suceso que salió en varios medios de comunicación y que ha confirmado Barei a través de su perfil de Instagram, desde donde ha dado las gracias a todos los que le han enviado mensajes presentando sus condolencias para ella y toda la familia. Porque ha sido algo que nadie esperaba y que les ha dejado con un dolor inmenso y el corazón partido en dos.

La tristeza de Barei tras la pérdida de uno de sus seres queridos

Cuando Barei tenía tan solo un año y medio, sufrió la pérdida de su padre, algo que marcó su vida y la de su familia, que aprendieron a vivir con ello y desde entonces han sufrido muchas más pérdidas, pero ninguna igualada a esta que ha sido tan repentina, inesperada y llena de dolor al tratarse de una niña de 14 años a la que le quedaba todavía mucho que vivir. La hija de su primo ha fallecido en un accidente de canoa mientras bajaba el río Cares, en Asturias, en una actividad en un campamento de verano.

Barei muy afectada con la pérdida de su familiarInstagram

La cantante ha querido explicar cómo se siente y ha agradecido todas las muestras de cariño recibidas, una desgracia de la que les costará mucho reponerse. "La muerte siempre duele, pero en esas circunstancias y con esas edades... el dolor es inmenso. Ahora que soy madre y siento las cosas de manera diferente, no me quiero ni imaginar el dolor que tienen que llevar dentro mi primo y su mujer ahora mismo. Supongo que solo con el tiempo podrán de alguna manera hacerlo llevadero el dolor. Podrán vivir con ello porque al final tienen otros dos hijos por los que luchar y seguir sonriendo. Pero estas noticias te rompen, te rompen en dos", ha comentado la artista.

La despedida de Barei y su familia a Ana Reyzábal

La hermana de Barei ha escrito un texto en sus redes sociales que ha compartido la propia artista y “que no puede definir mejor lo que es la vida, lo que es vivir en el amor”. En su familia han aprendido a vivir con la muerte cerca, porque al final son parte de lo mismo la vida y la muerte. “Pensábamos que el cupo ya estaba cubierto, que no podía haber algo más dramático, pero sí, resulta que de repente con 14 años, la vida puede decidir que ya no más. Y con esas edades, de verdad que no te lo esperas, y duele mucho más que cualquier otra pérdida. Ojalá Ana esté bien donde esté y viva en paz y descanse”, ha dicho la cantante en sus historias de Instagram.

Esta es la carta de despedida de la hermana de Barei a su prima de 14 años:

La dura despedida de Barei a su sobrina de 14 añosInstagram

Ana Reyzábal era la bisnieta de Julián Reyzábal Delgado, patriarca de la familia, fallecido en 1978 a la edad de 76 años. Su gran habilidad y buen olfato para los negocios le permitieron construir un imperio que nació en Bilbao, cuando todavía este era un adolescente y trabajaba de botones.

Actualmente, los Reyzábal son los propietarios de la madrileña Torre Windsor, el emblemático edificio de oficinas que se encontraba situado en el centro de la capital y que ardió en llamas hace ya 15 años -el solar de la zona AZCA se vendió por más de 500 millones de euros-.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

La menor fallecida al caer de una canoa estaba de campamento en Cantabria

Fallece una joven de 14 años ahogada tras volcar su canoa mientras realizaba el descenso del Cares

El 'embarazo' de España llega a su fin: Barei da a luz a sus gemelos