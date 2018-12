El 'embarazo' de España llega a su fin: Barei da a luz a sus gemelos

Barei ya sonríe junto a sus gemelos. La representante de España en Eurovisión 2016 ha dado esta madrugada a luz a los "amores de su vida". Según ha anunciado ella misma en las redes sociales, "nacieron a las 2:00 y las 2:04 de la madrugada. Fue rápido pero muy muy intenso. A partir de hoy somos 4 latiendo junt@s", ha dicho en un tuit donde se ve una imagen de los pequeños y un breve vídeo de la cantante junto a los pequeños nada más nacer.

El embarazo de Barei se ha hecho famoso dentro y fuera de España en los últimos días por la gran tripa que la artista madrileña no dudaba en lucir. Y es que pese a su perímetro corporal, la cantante se ha marcado unos agitados bailes al ritmo de ‘Stronger’ de Kelly Clarkson, de ‘Taki Taki’ de DJ Snake o de ‘These Days’ de Rudimental’. Sus vídeos, además de hacerse virales, también han sido carne de meme.

Quizá mi último baile antes del gran momento...

Maybe my last dance before the great moment ����#MerryChristmas #pregnant #maternity pic.twitter.com/dOKvGsJYrN