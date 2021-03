Toni Cantó: la trágica muerte de su hija, el motivo de su veto en televisión y el día que salvó tres vidas

Antonio Cantó García del Moral, popularmente conocido como Toni Cantó, es un actor y político. Aunque comenzó su carrera ante los focos a finales de los años 80, siempre se interesó por la política. Como consecuencia, fue diputado del Congreso de los Diputados de España por UPyD entre diciembre de 2011 y abril de 2015 y repite escaño por Valencia desde el 13 de enero de 2016 por Ciudadanos.

En julio de 2015, tras perder el congreso a la dirección de UPyD la candidatura de Irene Lozano, en la cual iba número dos, se dio de baja del partido y se integró en Ciudadanos. Actualmente es el Coordinador Autonómico de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, tanto en las Cortes Valencianas como las del Comité Autonómico. No obstante, nunca ha abandonado los escenarios.

Comenzó trabajando como modelo y, tras estudiar en el Centro Dramático Nacional, logró desempeñar su primer puesto en televisión. En 1986 se convirtió en presentador del magacín 'La tarde' de Televisión Española. Un año después, se puso al frente de 'Sábado Noche' y, en 1988, pasó a formar parte del equipo de 'Por la mañana', programa que Hermida realizaba a diario en TVE. Fue esto lo que le ayudó a hacerse un hueco en la pantalla como actor.

Participó en conocidas series de televisión de la década de los 90 como 'El destino en sus manos' (1995), 'Entre naranjos' (1996) o 'Querido maestro' (1998). Sin embargo, fue en 1999 cuando se hizo con el papel más importante de su carrera, por el que actualmente le recuerdan. El político pasó a ser David Pérez, un joven que despierta después de dieciocho años en coma, en la serie '7 vidas'. Este gran paso le permitió mantener su hueco ante las cámaras y le convirtió en un popular rostro televisivo.

Participó en proyectos como la serie 'La ley y la vida' en TVE (2000), en el programa 'Mira, mira' (2002), 'Living Lavapiés' (2002), 'En buena compañía' (2006), ' De moda' (2004), en la serie de Antena 3 '700 euros, diario secreto de una call girl' (2008), 'Un golpe de suerte' en Telecinco (2009), 'Vida loca' en la misma cadena o 'Amar es para siempre' (2015). Además, siempre ha compaginado su trayectoria en televisión con una carrera interpretativa, tanto en cine como en teatro.

Fue profesor

En 2005, Toni Cantó fue un maestro de Internet. El diputado nacional de UPyD era por entonces sólo actor y fue contratado por la Generalitat Valenciana para convertirse en el 'ciberprofesor' de Internauta, un proyecto que pretendía la alfabetización digital de los valencianos, sobre todo de aquellos colectivos con mayor riesgo de "infoexclusión": discapacitados, desempleados, inmigrantes o personas mayores. En los vídeos, Cantó explica cómo manejar un ratón, cómo enviar un correo electrónico, hacer compras en la red o una transferencia bancaria y cómo consultar los medios de comunicación digitales.

"El objetivo era la formación sobre todo de gente de la tercera edad para que aprendieran a usar Internet. Me contrató como actor la Generalitat y aún hoy hay gente mayor que me para por la calle y me dice que aprendió conmigo", explicó Cantó en una entrevista para El mundo.

Su vida sentimental

Aunque siempre ha mantenido su vida amorosa al margen, el político ha protagonizado populares noviazgos. Su relación más polémica la mantuvo con Eva Cobo, con quien tuvo su primera hija, Carlota. También se conoció su noviazgo con Mar Regueras, relación que terminó mal tras años de convivencia. Se conocieron en el rodaje de la serie 'De moda', donde ambos compartían protagonismo. Comenzaron su relación en otoño de 2004, después de que el político pusiera punto y final a su noviazgo con Carla Hidalgo, con la que llevaba cinco años y con la que tuvo al segundo de sus hijos, Lucas. Con Mar Regueras fue padre de Violeta, su tercer hijo.

Lejos de formar una familia, también tuvo una relación sentimental con Lydia Bosch, con quien compartió pantalla en el programa musical Sábado Noche en 1987. A pesar de haber sido padre en tres ocasiones, el actor ha estado casado solo una vez, con la psicóloga canaria Inmaculada Suárez, de quien se separó e 2011, un año después de su enlace. Por otro lado, su última relación duradera se terminó en 2018. Cantó conoció a Lourdes Verger y estuvieron juntos tres años, incluso compartieron escenario en la obra 'Aquiles, el hombre'.

La consecuencias que sufre por ser político

Durante una visita en 'El Hormiguero', en 2019, Toni Cantó desvelo a Pablo Motos las consecuencias que sufre por ser político. El de Ciudadanos acudió con Almudena Cid para promocionar su última obra de teatro 'Linda vista'. A pesar de ello, el conductor del espacio quiso aprovechar su presencia para hablar de política y preguntarle cómo logra compaginar dos profesiones tan distintas.

"Cuando llego al teatro me quito la camisa de político y la cuelgo", comenzó diciendo el actor. "Hay muchos teatro que no me contratan. Esto es falta de cultura democrática de nuestro país. En España, significarse políticamente tiene un precio para un artista", confesó el entrevistado, dejando claro que desde que es político le permiten hacer menos cosas como actor.

"Cada vez tengo más lugares que están vedados para mí, empezando por Cataluña, donde ya no se puede actuar en español", agregó en otra entrevista. "Significarse políticamente es algo bueno, pero para los artistas, tiene un alto precio y eso es una vergüenza", insistió. "Soy mejor actor desde que hago política", reconoció Cantó.

Su momento más duro

El político vivió el peor momento de su vida con el fallecimiento de su hija. Carlota, fruto de su matrimonio con Eva Cobo, perdió la vida en 2011. La joven de 18 años fue víctima de un accidente de tráfico en Cabrera de Mar (Barcelona), al colisionar el vehículo en el que viajaba con una furgoneta que circulaba en sentido contrario y cuyo conductor estaba ebrio. Carlota viajaba con su novio, Javier Arraut, quien también perdió la vida. El joven tenía 20 años y era sobrino del político candidato de CiU a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trías.

"Mi hija Carlota era una mezcla apasionante de compasión y combatividad. Con ella toqué a menudo el cielo y su recuerdo me permitirá transitar el infierno que ahora vivo", dijo Cantó tras informar del fallecimiento de su hija.

Negó la paternidad de su hija

El actor protagonizó con Eva Cobo uno de los romances más famosos de la época. Su relación duró cuatro años y él decidió romper con ella dos meses antes de que diese a luz a su primera hija. Carlota nació el 20 de noviembre de 1992 y su padre se negó a conocerla. Fue entonces cuando la ex pareja comenzó una batalla en los tribunales.

La actriz aseguraba que Cantó era el padre de la niña: "Nunca estuve con nadie más, porque soy una persona fiel". No obstante, el actual político interpuso una demanda contra ella negando la paternidad, y lo que ello le supondría, la consiguiente pensión de manutención. Finalmente, tras tres años de batalla, el juez dirimió a favor de Cobo, que consiguió que el actor le diera su apellido a Carlota. Según pasaron los años, el actor logró mantener una relación cordial con su ex pareja y reconoció a su hija tras asumir su error.

Salvó la vida a tres jóvenes

En verano de 2020, Cantó se hizo noticia al rescatar a tres jóvenes del mar. Tal y como contó en 'Espejo Público', decidió intervenir cuando vio a las tres chicas sin poder salir del mar de la playa de Les playetes de Oropesa, en Castellón, y comprobó que el socorrista no podría resolver la situación.

Había bandera roja, consecuencia de un fuerte viento y oleaje. A pesar de ello, las jóvenes se metieron en el agua para limpiarse la arena. "Se habían quedado aisladas en el extremo más alejado del espigón porque había mucho oleaje ese día", comenzó contando el actor y político.

"El chico de la Cruz Roja se acercaba, pero cuando vi que subía por las rocas y avanzaba con mucha dificultad, me di cuenta de que él iba descalzo. Yo conozco bien ese espigón y sé que hay unos huecos grandes donde las rocas están resbaladizas, me di cuenta de que iba a tener problemas para sacar a las chicas", agregó el entrevistado.

Fue entonces cuando el actor decidió ponerse las zapatillas y acercarse al espigón para ayudar a la evacuación de las chicas, quienes estaban "ateridas de frío y muy arañadas porque cada vez que se levantaban e intentaban avanzar una ola las tumbaba y les arañaba el cuerpo". El político logró ayudarlas y trasladarlas hasta una zona de menor peligro, lo que facilitó su rescate. "Estaban muy asustadas, llorando mucho y no se querían mover", concluyó.