Todo sobre Patricia Pardo: el día que se rebeló contra Jorge Javier y su vínculo personal con el caso Asunta

Patricia Pardo es una conocida colaboradora y presentadora de televisión. Comenzó su carrera de periodismo en 2005, en la Universidad Complutense de Madrid. Mientras tanto, ya comenzó a tener contacto en los medios y empezó como redactora en Mediapro y ONO. Su salto a la pequeña pantalla fue muy temprano y, en 2008, dio el salto a la televisión nacional con 'El método por dos' o 'Tal cual lo contamos' en Antena 3.

De la misma manera, también ha desarrollado parte de su carrera en Telecinco, cadena en la que sigue actualmente y de la que se ha convertido en un rostro habitual. Ha trabajado en espacios como 'Está pasando' (2008), 'Vuélveme loca' (2009) o 'El buscador de historia' (2009).

No obstante, hace ya diez años desde que llegó su gran oportunidad dentro de la cadena. En 2010 fue fichada por 'El Programa de Ana Rosa' como colaboradora y reportera. Poco después, se convirtió en co-presentadora y, desde 2017, ejerce como sustituta cuando Ana Rosa Quintana se ausenta de su programa, ya sea por vacaciones de verano o por cuestiones personales.

Es por esto por lo que se hizo conocida por la reina de las mañanas. Tanto que, en 2019, también sustituyó en varias ocasiones a Sonsoles Ónega en 'Ya es mediodía'. Actualmente, sigue formando parte del equipo del programa de Telecinco y, a partir de la semana que viene, la podremos ver cada mañana hasta que Ana Rosa regrese de sus vacaciones para hacer frente a la nueva temporada, la que comienza en septiembre.

A pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de ella más de lo que se deja ver en sus redes sociales y en la pequeña pantalla. Es por esto por lo que hay mucha información sobre la comunicadora que resulta desconocida para sus seguidores.









Recibió la Cruz Blanca al mérito policial

A principios de junio, la periodista gallega de 38 años recibió un importante galardón en reconocimiento de su labor informativa y su rigor periodístico en 'El Programa de Ana Rosa' por su labor como conductora del espacio dedicado a los sucesos y tribunales cada día. La periodista de Telecinco fue premiada con la Cruz Blanca al mérito policial.

Esto se debe a que, hace unos meses, Pardo quiso tener un detalle con los Mossos d’Esquadra a raíz de las sucesivas noches de disturbios en Barcelona. La co-presentadora decidió vestir en pleno directo una camisa del uniforme de la Brigada Móvil del cuerpo policial en forma de homenaje.

Después de obtener el premio, Pardo reapareció con la medalla en el plató de Telecinco, muy orgullosa. “Voy a empezar con una buena noticia. Hoy con nuestra compañera Patricia Pardo, un premio que nos llena de orgullo a todos los que hacemos este programa. Ha recibido la cruz al mérito policial. La cruz blanca”, comunicaba entonces Ana Rosa Quintana.









“Se lo quiero dedicar a los policías que está en la calle, que se juegan el tipo día a día por un sueldo de mierda, por dos duros”, dijo la periodista el pasado mes de octubre, cuando se enteró de que iba a ser premiada. Ocho meses después, se llevó a cabo la ceremonia de entrega en Madrid y ella se mostró muy feliz en ese momento. “Lúcela con orgullo, es una distinción que solo unos pocos podéis conseguir y es una consecuencia directa de tu labor y reconocimiento del trabajo que realiza la Policía Nacional”, le dijo uno de los encargados en darle la cruz blanca.

“En primer lugar, por la ‘Operación Resplandor’ sobre los menores de Córdoba, la operación ‘Palomera’ el asesinato de dos mujeres en Cuenca. Y, por último, durante días seguidos y en horario de máxima audiencia, la difusión de un audio que permitió localizar y esclarecer un asesinato y detener a tres personas en el ámbito de la operación”, recordaron los presentes antes de ponerle la medalla. “Muchas gracias y te rogaría que siguieras así, para nosotros es tremendamente satisfactorio”, agregaron.

Por su parte, Pardo reconoció que les estará “eternamente agradecida. No solo por lo que significa para mí la Cruz blanca”. “Fue especial porque esta semana mis padres están en Madrid después de casi un año sin vernos”, contaba muy emocionada al recordar cómo fue la ceremonia. “Estábamos todos muy contentos. Se lo dediqué a mi familia y al programa y al papá de mis niñas que es la persona que me ha acercado a la policía y la que me ha dado fuerzas”, contaba la colaboradora.









Conflicto con Jorge Javier Vázquez

Con cada entrega, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ha revolucionado las redes sociales y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, ha estado alcanzando grandes datos de audiencia, siguiendo el ejemplo de su estreno, cuando alcanzaron un 33,3% de share. Es por esto por lo que los espectadores han estado muy expectantes ante cada nuevo testimonio, dado que Rocío Carrasco se ha pronunciado tras estar 20 años en silencio y ha desvelado los motivos por los que se alejó de sus hijos, además de cómo fue en realidad su relación con Antonio David Flores.

Desde entonces, todos los espacios han dedicado parte de su contenido a analizar esto y se han pronunciado muchos rostros reconocidos. Además de otros personajes populares del mundo televisivo. Como era de esperar, el testimonio de Rocío Carrasco se ha convertido en el pilar que sostiene 'Sálvame', 'Ya es mediodía' y el de 'Viva la vida' y 'Socialité' los fines de semana. Además de 'El Programa de Ana Rosa', hasta que comenzó la guerra entre su productora y La Fábrica de la Tele.

El conflicto entre 'Sálvame' y el programa de las mañanas de Telecinco se comenzó a mascar mucho antes de que Ana Rosa no decidiera hablar de la docuserie en su 'Club Social'. Patricia Pardo no dudó en manifestar su opinión sobre las polémicas palabras de Rocío Carrasco, quien acusó a los medios de comunicación de limpiar la imagen de Antonio David Flores al darle protagonismo en los espacios del corazón.

"Ser una persona enferma no te da carta blanca para insultar a compañeros, que haya esta atmósfera de veto general o este ambiente tan hostil, a ver quién es el valiente en este país que dice algo le lleve la contraria a esta chica", decía entonces la colaboradora, defendiendo así a Alessandro Lequio, colaborador y compañero al que 'Sálvame' propuso despedir por tener denuncias de malos tratos al igual que Antonio David. "Habrá parte que será su verdad, que ella lo ha vivido así, y otras partes que no. Hay periodistas que llevan cubriendo desde el primer momento y tienen una versión totalmente opuesta, lo digo porque no me parece bien las acusaciones que hizo ayer a compañeros como Alessandro Lequio", agregaba.

"Ella tiene sus razones y a lo mejor Alessandro tiene las suyas para valorar de otra manera que una mujer que tiene en su mano las capacidades para reunirse con su hija no lo haga. No me parece justo que desde el punto de vista de soy una persona enferma y todos me dais la razón, que yo la considero víctima de violencia de género, ataque de esa manera a algunos compañeros", seguía diciendo Pardo sobre Carrasco. "Alabo la valentía de los colaboradores y periodistas de compañeros de esta casa por la objetividad, rigor y valentía con el que están afrontando el tema de Rocío Carrasco, me refiero a María Patiño y Antonio Rossi, que parece que los tiran a los leones y no me parece justo", zanjó.

Estas declaraciones hicieron estallar a Jorge Javier Vázquez. “Tienes razón, Patricia. Rocío Carrasco debería aguantar en silencio todas las hostias que le propina cada mañana Alessandro Lequio. O sea, Rocío: calladita estás más mona”, le reprochó el presentador de Telecinco a la colaboradora, muy irónico y molesto por sus palabras.









Rifirrafe con Ana Rosa en directo

El pasado 23 de febrero de 2021, Ana Rosa Quintana estalló en carcajadas al dar una noticia, lo que no gustó a Patricia Pardo, quien se ha visto obligada a frenarla y darle un toque de atención. Esta escena se dio cuando 'El Programa de Ana Rosa' informó de la detención de tres hermanas en Madrid por estafar con la excusa de la estampita. Asimismo, han destacado que una de ellas ponía acento gallego para embaucar a sus víctimas.

"Utilizaron el método del boleto premiado. Además, tenían un entramado perfectamente organizado. La primera de las hermanas localizaba a su objetivo en la calle, normalmente una mujer de avanzada edad, y le decía, con acento gallego además, para intentar ganársela, que le había tocado un boleto premiado y que si sabía cómo cobrarlo. Ahí es donde entra en acción la segunda de las hermanas, quien se hace pasar por una abogada. Esa mujer dice que para saber si el boleto es real o no, tienen que llamar a la Lotería", contaba la periodista de la redacción.

"Entonces, entre la tercera de las hermanas, que se hace pasar por lotera y dice que, efectivamente, ese boleto es real, está premiado y es válido. En el siguiente paso, le dicen a la víctima que le cambian ese boleto premiado por dinero o joyas. Y, cuando consiguen meterse a la víctima en el bolsillo, le hacen el cambiazo. Además, le ponen un colgante que dicen que es un amuleto y ahí es donde meter un micrófono o localizadores para saber si, posteriormente, esa persona se da cuenta de que ha sido estafada", concluyó tras asegurar que, tras ir por 11 municipios de la Comunidad de Madrid, lograron acumular más de 30.000 euros.

Nada más darse la noticia, se vio como la conductora del espacio se estaba riendo al escuchar la información, ya que le había parecido muy gracioso lo que había dicho del acento gallego. "Perdona Natalia", se disculpó la presentadora sin poder retener la risa. Al ver la reacción de Quintana, Patricia Pardo se mostró muy ofendida y no dudó en frenar a su compañera.









"Estás ‘descojonada’, pues a mí no me hace ni pizca de gracia. De hecho me indigna profundamente", le reprochó Pardo, gallega de nacimiento. "El acento gallego...", decía Quintana para excusarse hasta volver a estallar en carcajadas, dando así comienzo al pique entre ambas. "Estoy harta de que usen el acento gallego para hacernos parecer más ingenuos o más cándidos, que los gallegos nos somos tontos. Tu estás descojonada de la risa, pero es que a mí me cabrea muchísimo. Es que ya está bien", señalaba Pardo, aparentemente ofendida.

"Es el acento más fácil de imitar", decían los colaboradores para justificar la mofa. "Es para encandilar al abuelo con un acento más meloso", agregaban. "No es porque sea fácil de imitar, es porque se creen que somos más ingenuos. Yo solo hablo gallego cuando estoy con mi familia", declaraba la colaboradora.

"Por eso, lo puedes imitar cuando quieres", le recordaban los colaboradores, intentando corroborar su argumento. "Oye, ¿Han detenido a las gallegas?", preguntaba la presentadora sin poder parar de reír. "Si, de hecho, tenían una floristería en Talavera. La primera de ellas exageraba el acento gallego porque no es gallega y hacía lo de la estampita", contestaba Pardo, recalcando el 'no es gallega'. "Tómatelo como un elogio, es que abre puertas", seguían diciendo sus compañeros. "Si claro", contestaba Pardo cabreada. "Es bonito", insistía Quintana para compensar.

Al comprobar que, a pesar de las risas, Pardo se había ofendido de verdad, Quintana quiso disculparse con su compañera: "Pasa mucho, pero no te ofendas... Es que me ha hecho mucha gracia". "No lo jures", le replicaba la colaboradora. Para quitar hierro al asunto, la comunicadora ha asegurado que "a los andaluces también les pasa". "Soy hija adoptiva de Andalucía", concluyó.









Familia

Aunque ella se decantó por la comunicación, tal y como contó la periodista para 'Exclusiva Digital', sus padres poseían un negocio relacionado con la moda. "Ellos siempre han sido empresarios del sector textil. Tenían una cadena de tiendas de ropa en Galicia. Desde pequeña he vivido rodeada de prendas, perchas, alfileres, maniquíes y patrones… La parte creativa la ponía mi madre y la empresarial mi padre", recordaba Pardo como un momento muy feliz de su vida.

“Desde pequeña me llama la atención el mundo de la comunicación y mis padres dicen que yo decía de ser periodista. A mí se me daba bien escribir, entonces en ese momento de decidir si ciencias o letras y qué carrera escoger, dudé en hacer Medicina en Santiago, pero también me apetecía salir de Galicia y vivir fuera. Por lo que me decanté por el periodismo. Nunca pensé trabajar en televisión, pensaba más en prensa escrita o radio”, contaba la periodista en una entrevista para 'El Progreso'.

Con sus 38 años, Pardo ha decidido tomar un rumbo diferente al de sus padres y vive en Madrid por motivos de trabajo. Además, ha formado su propia familia en la capital. A pesar de vivir una vida totalmente diferente a la que formaron sus padres, ella recuerda su niñez con mucho cariño y añoranza.

Lo único que se conoce de su vida privada, es que está casada con un jugdor de rugby y tiene dos hijas. La presentadora se dio el 'sí quiero' con Fran Márquez en 2014, con quien vive felizmente desde entonces. La pareja celebró su boda en Cádiz la localidad gaditana de Bauarte de los Mártires y no pudieron faltar Ana Rosa Quintana y Juan Muñoz. El matrimonio tiene dos hijas en común Aurora (4 años), quien recibe el nombre por la abuela de la periodista, y Sofía (2 años).









Peores momentos de su carrera

Patricia Pardo siempre ha asegurado que le encanta su trabajo. Sin embargo, no le ha sido fácil llegar donde está y, a lo largo de su carrera, se ha topado con momentos complicados a los que ha tenido que enfrentarse frente a la cámara. “De reportera tengo cientos, millones, desde quedarme atrapada en la nieve en el taxi que me llevaba para hacer un directo al día siguiente, a que se desmayara mi cámara y tener que ponerme yo a grabar. Luego en plató he tenido muchísimos, desde que se nos caiga la mesa de sonido antes de empezar el programa, hasta quedarnos a oscuras. También he tenido encontronazos: recuerdo uno sobre los toros con Eduardo Inda y otros compañeros. No soy antitaurina como tal, porque no me gusta ser antinada, pero la verdad es que el mundo de los toros no me apasiona”, contaba para 'El Progreso'.

Asimismo, también ha reconocido que le afectó mucho “el caso de Asunta porque conocía a la niña”: “Conocí a la niña en su día. Ella fue la primera niña china adoptada en Santiago y se daba la casualidad de que el abuelo de la niña fue el abogado de mis abuelos y vivían en la misma calle. Entonces, recuerdo el boom que provocó en Santiago la llegada de esta noticia. Además, me tocó cubrirlo el mismo año que me casaba. Me marcó por muchas razones”. "Pocos sucesos me van a estremecer más por su crueldad, por tocarme en mi tierra y por conocer a la víctima. Lo viví a flor de piel. Los abuelos de la niña eran clientes de la tienda de mi madre", agregó en 'La Voz de Galicia'.









También recuerda, para el mismo medio, uno de lo programas que grabó con Pilar Abel, la mujer que decía ser la hija de Dalí: “Fíjate que me dijo, sin yo saberlo, que estaba embarazada. Hay gente que se piensa que formaba parte del guion, pero esa parte no constaba. Lo puedo garantizar. Me quedé en shock porque me lo dijo con esa seguridad, cuando yo en ese momento no lo sabía”.

“Tampoco olvido el día del Alvia. Entraba en el Obradoiro para vivir los fuegos como compostelana cuando me llamaron del programa. Bajé a Angrois con lo puesto y me quedé una semana. Estaba de vacaciones. Había venido en ese mismo tren una jornada antes”, recordó en 'La Voz de Galicia'.

“Durante un reportaje en Bulgaria sobre la venta de mujeres me llegaron a ofrecer a un bebé que se llamaba Sofía. Le puse ese nombre a mi segunda hija”, contó también este medio, remarcando que fue uno de los momentos que más le marcaron. Además, en otra ocasión, se quedó atrapada en la nieve: “Fue en una lotería de Navidad cuando, camino a Sort, me quedé atrapada de noche con un taxista en una nevada. Su mujer no le creía y al día siguiente lo sacamos en directo para que viera que no estaba con otra mujer”.









Otras aficiones

Patricia Pardo siempre ha dejado claro la gran admiración que siente por su trabajo. No obsante, para desconectar, dedica su tiempo libre a otras aficiones. La periodista también es una gran repostera. Tal y como ha reconocido en varias ocasiones, le encanta meterse en la cocina a preparar dulces, además siente un especial cariño por una receta que ha logrado dominar con los años.

Como buena gallega, se le da muy bien hacer 'filloas'. "De mi abuela Aurora he heredado el carácter fuerte y el saber hacer las mejores filloas de Galicia", reconocía la comunicadora para una entrevista, recordando también lo mucho que quiere a su abuela, tanto que bautizó a su hija con el mismo nombre.