Una colaboradora de Telecinco para los pies a Ana Rosa por reírse de su acento: "Estoy harta, no somos tontos"

Este martes, Ana Rosa Quintana ha estallado en carcajadas al dar una noticia. Ante esto, Patricia Pardo se ha visto obligada a frenarla y darle un toque de atención. Pardo es una colaboradora habitual, ya que se encarga de conducir la mesa de actualidad del programa y de sustituir a Quintana cuando se encuentra de vacaciones. Esta vez, ha sido Pardo quien ha adquirido el puesto de presentadora por unos minutos para regañar a Quintana y recuperar el orden en el plató.

Esta escena se ha producido cuando ha comenzado la sección del espacio dedicada a reportajes de denuncia o de investigación. En este caso, 'El Programa de Ana Rosa' ha informado de la detención de tres hermanas en Madrid por estafar con la excusa de la estampita. Asimismo, han destacado que una de ellas ponía acento gallego para embaucar a sus víctimas.

"Utilizaron el método del boleto premiado. Además, tenían un entramado perfectamente organizado. La primera de las hermanas localizaba a su objetivo en la calle, normalmente una mujer de avanzada edad, y le decía, con acento gallego además, para intentar ganársela, que le había tocado un boleto premiado y que si sabía cómo cobrarlo. Ahí es donde entra en acción la segunda de las hermanas, quien se hace pasar por una abogada. Esa mujer dice que para saber si el boleto es real o no, tienen que llamar a la Lotería", ha comenzado informando la periodista de la redacción.

"Entonces, entre la tercera de las hermanas, que se hace pasar por lotera y dice que, efectivamente, ese boleto es real, está premiado y es válido. En el siguiente paso, le dicen a la víctima que le cambian ese boleto premiado por dinero o joyas. Y, cuando consiguen meterse a la víctima en el bolsillo, le hacen el cambiazo. Además, le ponen un colgante que dicen que es un amuleto y ahí es donde meter un micrófono o localizadores para saber si, posteriormente, esa persona se da cuenta de que ha sido estafada", ha concluido tras asegurar que, tras ir por 11 municipios de la Comunidad de Madrid, lograron acumular más de 30.000 euros.

Nada más dar la noticia, se ha visto como la conductora del espacio se estaba riendo al escuchar la información, ya que le había parecido muy gracioso lo que había dicho del acento gallego. "Perdona Natalia", se ha disculpado la presentadora sin poder retener la risa. Al ver la reacción de Quintana, Patricia Pardo se ha mostrado muy ofendida y no ha dudado en frenar a su compañera.

"Estás ‘descojonada’"

"Estás ‘descojonada’, pues a mí no me hace ni pizca de gracia. De hecho me indigna profundamente", le ha reprochado la colaboradora, gallega de nacimiento. "El acento gallego...", ha comenzado diciendo Quintana para excusarse hasta volver a estallar en carcajadas, dando así comienzo al pique entre ambas.

"Estoy harta de que usen el acento gallego para hacernos parecer más ingenuos o más cándidos, que los gallegos nos somos tontos. Tu estás descojonada de la risa, pero es que a mí me cabrea muchísimo. Es que ya está bien", ha sentenciado Pardo, aparentemente ofendida.

"Es el acento más fácil de imitar", decían los colaboradores para justificar la mofa. "Es para encandilar al abuelo con un acento más meloso", agregaban. "No es porque sea fácil de imitar, es porque se creen que somos más ingenuos. Yo solo hablo gallego cuando estoy con mi familia", declaraba la colaboradora.

"Por eso, lo puedes imitar cuando quieres", le recordaban los colaboradores, intentando corroborar su argumento. "Oye, ¿Han detenido a las gallegas?", preguntaba la presentadora sin poder parar de reír. "Si, de hecho, tenían una floristería en Talavera. La primera de ellas exageraba el acento gallego porque no es gallega y hacía lo de la estampita", ha contestado Pardo, recalcando el 'no es gallega'. "Tómatelo como un elogio, es que abre puertas", seguían diciendo sus compañeros. "Si claro", contestaba Pardo cabreada. "Es bonito", ha insistido Quintana para compensar.

Al comprobar que, a pesar de las risas, Pardo se había ofendido de verdad, Quintana ha querido disculparse con su compañera: "Pasa mucho, pero no te ofendas... Es que me ha hecho mucha gracia". "No lo jures", le replicaba la colaboradora. Para quitar hierro al asunto, la comunicadora ha asegurado que "a los andaluces también les pasa". "Soy hija adoptiva de Andalucía", ha concluido.