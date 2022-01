El terrible suceso que estuvo a punto de costarle la vida a César Carballo: "Llevaba un hacha"

Los sanitarios han alzado la voz. Los héroes de la primera ola de la pandemia, que eran aplaudidos cada tarde a las ocho mientras España se encontraba confinada, denuncian ahora ser víctimas de agresiones e insultos por parte de los ciudadanos que acuden a los centros médicos en pleno auge de la sexta ola del coronavirus. Ya en marzo los datos hablaban por sí solos: según el Ministerio del Interior, en 2020 se produjeron 962 agresiones a sanitarios. Este dato suponí un aumento del 32 por ciento con respecto al año anterior. Pero las cifras en esta fase final de 2021 probablemente no han dejado de crecer.

Los sanitarios se sienten la diana de los ciudadanos enfadados por el descontrol ante la sexta ola y la innación de los políticos. Ellos siguen en primera línea de batalla, con más armas, pero el mismo o menos personal que antes. Y los casos no dejan de crecer llegando a máximos nunca vistos durante toda la pandemia.

César Carballo, médico, emergenciólogo español y adjunto del servicio de urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal, visitó este domingo el plató de "Cuarto Milenio" con Iker Jiménez para relatar diferentes sucesos que le han tocado vivir estando en el hospital. Uno, especialmente, le pudo costar la vida. En su conversación con Iker, César ha recordado cómo en una noche de guardia llegó hasta su hospital un joven de 18 años que acababa de tener un brote psicótico: “Parecía una persona normal dentro de su patología pero la auxiliar de enfermería recogió su bolsa y se dio cuenta de que dentro había algo pesado", ha dicho. Ese objeto pesado era nada más y nada menos que un hacha.

El médico ha destacado que quella auxiliar de enfermería salvó sin saberlo esa noche la vida de muchos de sus compañeros y entre ellos la del doctor Carballo: “Ese hombre había escondido el hacha entre sus cosas y pensaba usarla en el hospital, aquel paciente escuchaba voces y esa noche yo estoy seguro de que nos salvamos de morir, si no hubiera sido por aquella auxiliar yo no estaría aquí sentado contigo”, ha relatado.

PATADAS Y ESCUPITAJOS

Pero ese suceso no es aislado. Según Carballo, las agresiones a personal sanitario están a la orden del día y prueba de ello son los sucesos que César Carballo ha vivido en primera persona. En alguna ocasión, Carballo ha llegado incluso a recibir patadas por parte de pacientes: “Los escupitajos son algo frecuentes, hay personas que no entienden que tengan que quedarse en el hospital en contra de su voluntad, otros no son capaces de soportar las esperas para ser atendidos”. Puedes ver el vídeo de su intervención en "Cuarto Milenio" aquí.

