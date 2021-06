Terelu Campos rompe su silencio y explica el nuevo plan de Telecinco con Rocío Carrasco: "Lo sabía"

La periodista y colaboradora de televisión, Terelu Campos, ha reaccionado este sábado en el plató de 'Viva la vida' al tráiler de la segunda parte del documental basado en la vida de Rocío Carrasco, que tratará sobre su relación y sus polémicas con sus tíos Amador y Gloria Mohedano, José Antonio Rodríguez y Rosa Benito, así como con José Ortega Cano o sus hermanos Gloria Camila y José Fernando.

El regreso de Rocío Carrasco, para contar su experiencia personal al lado de Antonio David Flores, ha supuesto un auténtico fenómeno en televisión que Telecinco está dispuesto a seguir explotando, ahora con esta nueva parte. En este sentido, Terelu Campos no ha dudado ni un segundo en mostrar su apoyo a Rocío Carrasco, señalando que está convencida de que contará todo lo que ha vivido en su núcleo familiar materno.

Sobre el contenido de la serie, la hija de María Teresa Campos ha querido mandar un mensaje claro a los Mohedano: "Creo que Rocío va a explicar y hablar de lo que ella ha vivido y cómo se ha sentido. ¿Hay que tener preocupación? Me hace gracia. Si yo no he hecho nada malo no tengo por qué estar preocupada".









También se ha referido a José Ortega Cano con un mensaje muy claro: "Rocío no va a contar ninguna intimidad del matrimonio de Ortega Cano con Rocío Juradopor los principios de ella".

Tras mandar estos mensajes, Terelu Campos también ha querido dejar claro que seguirá durante los próximos meses al lado de Rocío Carrasco, como lo ha venido haciendo a lo largo de todos estos años, arropándola en los momentos más complicados y cuando las críticas vayan en aumento: "Me llama la atención que se hable de maltrato mediático contra ellos, pero no se hable de ese maltrato respecto a Rocío Carrasco".

El anuncio de Terelu Campos sobre la docu-serie de Rocío Carrasco

Tras dar todos estos detalles, Terelu Campos ha querido dejar claro un detalle poco conocido por muchos de los espectadores que han seguido con mucha atención los capítulos de la primera parte de la docu-serie sobre Rocío Carrasco. En este sentido, la colaboradora ha explicado que ella tenía constancia de que la productora del programa tenía planeada esta segunda parte desde hace muchos meses, y que ella lo sabía: "Yo lo sabía desde el día de antes de empezar a emitirse el primero".





Por tanto, con las palabras de Terelu Campos se confirma la confianza en el formato, basado en el testimonio de Rocío Carrasco y que se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Ahora, deberemos esperar unos meses hasta que Rocío Carrasco vuelve a sentarse delante de una cámara, pero está claro que su testimonio seguirá generando horas y horas de televisión.