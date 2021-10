Telecinco desvela el motivo por el que la docuserie de Rocío Carrasco se encuentra en la cuerda floja

'Rocío, contar la verdad para seguir viva' revolucionó tanto las redes sociales como los programas del corazón. Por este motivo, la cadena decidió grabar una segunda temporada, 'En el nombre de Rocío', y estrenarla de cara al otoño. Sin embargo, puede que Mediaset esté barajando la posibilidad de no estrenar la docuserie o suprimir parte del contenido.

Según se ha declarado en la tertulia rosa de EsRadio, el motivo por el que Telecinco se estaría replanteando este esperado estreno, sería que los directivos y 'La Fábrica de la Tele' se encuentran revisando todo el material grabado durante la fase de montaje, con el objetivo de evitar cualquier tipo de conflicto judicial.

Como en sus primeros episodios, el contenido puede ser muy polémico, por lo que quieren evitar cualquier demanda por parte de los familiares que protagonizaran el documental, entre los que destacan Ortega Cano, Gloria Camila y Amador, aunque también se dedicará tiempo a otros miembros de la familia Mohedano.

Por este motivo, conscientes de la repercusión que puede tener la docuserie, la cadena se ha decantado por hacer un control y analizar todas las imágenes. De esta manera, quieren tener controlado toda la información a emitir y todos los secretos que Carrasco sacará a la luz, ya que quieren protegerse antes de ofrecer un contenido delicado. Esto también podría poner en peligro la emisión de la docuserie o retrasar su estreno.









La ausencia de Rocío Carrasco

Esto explicaría porque, en los últimos meses, la cadena dejó de promocionar 'En el nombre de Rocío' como una de sus grandes apuestas del otoño. A pesar de ello, todos los espectadores se encuentran muy expectantes ante el estreno, ya que, el final de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' estuvo acompañado con la exclusiva que anunciaba la llegada de esta nueva entrega. Cuya promoción se repitió cada semana.

De la misma manera, llama mucho la tención la larga ausencia de Rocío Carrasco en 'Sálvame', dado que ya han pasado cuarenta días desde su última aparición. La hija de Rocío Jurado fue fichada como defensora de la audiencia del programa de Teleicnco, una noticia que se declaró una de las bombas de la nueva temporada. Sin embargo, solo apareció durante las dos primeras semanas. Desde entonces, no ha vuelto a ejercer este puesto. A excepción del 25 de agosto, cuando regresó para hacer frente a la notable bajada de audiencias de Telecinco por culpa del éxito a las novelas turcas de Antena 3.

A pesar de esto, no se ha vuelto a ver a Carrasco en ningún plató de televisión. Una ausencia que ha resultado ser muy llamativa tanto para la audiencia como para los propios colaboradores, quienes tampoco saben el motivo de su marcha. Ni Carlota Corredera, con quien mantiene una gran relación, sabe dónde se encuentra: "No tengo ni idea, además yo no he coincidido con ella nunca como defensora". Se dice que, por el momento, se ha alejado de ‘Sálvame’ para centrarse en la docuserie.