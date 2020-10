Tamara Falcó desvela cómo es su relación con los trabajadores de su casa: "No es fácil ser un buen mayordomo"

Este jueves, como ya es costumbre en'El Hormiguero', el debate protagonizado por Cristina Pardo, Nuria Roca, Juan del Val, Pablo Motos yTamara Falcó revolucionó el plató. Una vez más fue un comentario de la hija de Isabel Preysler lo que enmudeció al resto de colaboradores, a excepción de las hormigas, quienes querían saber más.

Comenzaron analizando la situación actual que se está viviendo en el mundo como consecuencia del coronavirus, pero el tema desembocó en los perros de Falcó. "Creo que tu perrita Jacinta se ha hecho viral en redes y lo ha reventado, ¿Qué ha pasado?", se interesó el presentador.

"Tiene más comentarios que ninguna de mis fotos", aseguró la ganadora de 'MasterChef Celebrity', lo que provocó las risas de todos sus compañeros de la mesa. "Dices que es un poco traidora, ¿Por qué?", le preguntó Motos.

"Últimamente la estoy abandonando bastante y se va con la gente que tenemos trabajando en casa", reconoció, aparentemente muy ofendida con su mascota. "Concretamente con César, el mayordomo, y su mujer, que acaba de dar a luz, y se va con ellos porque la miman más", agregó.

"¿Se va con el mayordomo y pasa de ti?", insistió el comunicador. "Le da Ferrero Rocher y claro...", agregó Trancas muy irónica. "Si fuera eso, los sacaría, pero es que es muy traidora", sentenció, dejando claro que no se encarga de los cuidados de sus mascotas.

"Es porque tú ahora curras mucho y no la das tanto cariño", comentó el presentados con la intención de animar a Falcó. "Puede ser, o que es una traidora por naturaleza, no lo sabemos", concluyó la futura Marquesa de Griñón. No obstante, confesó que siente una gran admiración por César, ya que "no es fácil llegar a ser un buen mayordomo".

Su relación con la cocinera

Asimismo, también ha comentado que 'Villa Meona', como ha llamado a su casa por la cantidad de baños que tiene, se encuentra en obras, por lo que están utilizando una carpa como cocina hasta que terminen la reforma. "Nos estamos apañando en la cocina que tenemos en la carpa. Pero todo va muy rápido, es que mi madre tiene un poco de enchufe en las cocinas", declaró.

Además, desveló la especial relación que tiene con Ramona, la cocinera de la mansión. Después de comentar, entre risas, que es la segunda persona que mejor cocina en casa, aseguró que cada una "cocina sus cosas".