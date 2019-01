Antena 3 ha hecho historia en la retransmisión de las Campanadas de fin de año en las cadenas privadas al lograr la pareja formada por Cristina Pedroche y Alberto Chicote un 26,6 por ciento de cuota de pantalla y 4,4 millones de espectadores.



La ya habitual expectación por conocer el vestido de la presentadora, que acaba de renovar su contrato de larga duración con Atresmedia, le ha dado a Antena 3 sus mejores réditos en la despedida del año, que suponen una mejoría de 3,3 puntos con respecto al resultado de 2018, informa este en una nota.

Esa expectación por el traje, que este año fue un bikini de flores con una capa de tul, también se propagó a las redes sociales, donde la indumentaria y sus palabras contra la violencia machista se convirtieron en "trending topic" y las Campanadas más comentadas, con 5.541 textos.



Pedroche ha hablado esta mañana en 'Espejo Público y ha respondido a las críticas con las siguientes palabras: “Lo viví con nervios y emocionada, sabía que se iba a liar la que se ha liado. Estoy igual de contenta ahora que entonces. La audiencia es maravillosa, pero lo importante es la calidad de la gente y el cariño que recibo por la calle. Me quedo con eso y no con las críticas de Twitter. Al final las críticas se quedan en las redes sociales”.



“Estoy aquí para hablar de mí y promocionar mis Campanadas... ¿o para meterme en más polémicas?. Vengo a 'Espejo público' porque siento que es un programa de mi casa en el que ayudáis, me arropáis, no para que me lancéis más a los leones, porque si no yo me quedo en mi casa. A mí lo que me parece simplista es este tipo de preguntas porque creo que el mensaje que tiene que quedar es lo que dije, lo haga con ese vestido o lo haga así vestida. No es mi problema que la gente tenga la mente calenturienta”, ha respondido Cristina Pedroche.