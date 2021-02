Susanna Griso vive un incómodo momento al cometer un error en directo que ofende a su invitado: "Vaya..."

El directo suele jugar malas pasadas a las presentadoras de las mañanas televisivas, y más cuando es el propio equipo al escribir lo que tienen que decir en el teleprónter. Eso es lo que le pasó, este miércoles, a Susanna Griso cuando estaba realizando una conexión en directo para entrevistar a uno de los invitados del día.

Como consecuencia de las polémicas que están protagonizando los youtubers actualmente, dado que a muchos les ha sentado mal que se muden a Andorra para no pagar impuestos en España, el espacio de Antena 3 quiso hablar con uno de ellos para conocer su opinión al respecto.

La presentadora de 'Espejo Público' recordó a los espectadores lo sucedido y presentó a un conocido youtuber que supuestamente había seguido el ejemplo de sus compañeros de profesión y se había ido de España para evitar pagar impuestos, lo que recalcó.

El fallo se produjo cuando la conductora del espacio dio por hecho que el entrevistado, Roma Gallardo, se encontraba actualmente en Andorra, lo que él no tardó en desmentir nada más establecer la conexión.

"Queremos hablar con uno de esos influencers que ha cambiado de residencia y es Roma Gallardo. Roma, muy buenos días", comenzaba diciendo Griso al leer el guion que le había preparado el equipo de 'Espejo Público', ante lo que el youtuber se mostró muy sorprendido y aparentemente ofendido.

Momento embarazoso de Susanna Griso con el youtuber Roma Gallardo (y Andorra) en #EspejoPúblico. pic.twitter.com/k2UmWndVKz — M �� (@casasola_89) February 3, 2021

"A mí me han dicho que tú te ibas"

"Muy buenos días. Pero yo no he cambiado de residencia, yo vivo en mi casa de siempre", le corregía el invitado, creando así un momento muy incómodo para Griso, a quien se le cambió la cara nada más ser consciente de su fallo. "¿Qué no has estado en Andorra?", le preguntó la periodista atónita, sin saber que decir. "No, no. Yo soy de Asturias y sigo en Asturias. Yo no estoy en Andorra", le aclaraba Gallardo.

"Vaya...", se pudo escuchar decir a la presentadora para sí misma, lastimándose por el fallo que acababa de cometer en directo a la hora de presentar al youtuber. Ante el incómodo silencio, los colaboradores intentaron ayudar a la presentadora y comenzaron a hacer preguntas al entrevistado sobre si se había planteado marcharse a Andorra. "Me encanta Enrique como intenta reformular la pregunta", decía Griso, algo más contenta, tras lograr recuperarse del momento.

"Vamos a empezar, Roma, porque aquí ha habido un error. A mí me han dicho que tú te ibas y que estabas planificando irte", le explicó Griso. "De momento voy a seguir aquí porque tengo a mi familia y a mis amigos aquí y eso me tira más que el dinero, pero otra cosa es entender perfectamente que la gente se sienta con unos impuestos abusivos o que no tienen control ninguno por parte del pueblo", le aclaraba Gallado a la presentadora. "Y entiendo perfectamente que se vayan. Legalmente", remarcó el youtuber.