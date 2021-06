Susanna Griso sorprende en 'Espejo Público' al confesar que tiene otro trabajo fuera de Antena 3

Tras informar de todas las noticias de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el plan de vacunación, Susanna Griso ha dado paso a la sección dedicada a la crónica social y al corazón, dirigida por Diego Revuelta. Pero, en primer lugar, se ha dedicado la primera parte del espacio a 'Rivera y amigos', sección de entrevistas de Fran Rivera en 'Espejo Público'.

Durante el espacio, la presentadora se ha aventurado a contar un detalle de su vida privada, lo que ya se ha convertido en algo habitual. Tanto que, tal y como propuso Revuelta, "esta sección tiene que cambiar de nombre", haciendo referencia a la costumbre que está adaptando su compañera de contar anécdotas personales. A raíz de esto, el copresentador ofreció al equipo que Griso tuviese su propia sección en 'Espejo Público' y la llame "Terapia".

La conductora del espacio de Antena 3 cuenta con una gran trayectoria en televisión y, mientras tanto, se caracteriza por no parar y desarrollar otras actividades fuera de pantalla. Esta vez, la comunicadora se ha embarcado en un nuevo proyecto que pondrá a prueba su sentido del olfato, tal y como ha contado a sus compañeros durante el espacio protagonizado por el torero.

Este martes, Rivera entrevistó a Ramón Freixa, un famoso cocinero con el que ha hablado sobre sus comienzos entre fogones y otras de sus aficiones fuera de las cocinas. El chef ha reconocido que siente una gran admiración por los perfumes, tanto que los colecciona y ya acumula decenas de ellas. Tal y como contó, suele utilizar 62 perfumes diferentes.





"Estamos en las finales"

A raíz de esto, Griso ha reconocido que comparte esa afición con el entrevistado, incluso que comparten un proyecto fuera de la pantalla. La presentadora ha explicado que, este años, forma parte del jurado de la Academia del Perfume junto a Ramón Freixa. "Estamos en las finales decidiendo cuáles son los mejores perfumes de España", ha reconocido la periodista.

Asimismo, la comunicadora ha explicado que como jurado debe de tener en casa los perfumes que participan en el concurso de este año, por lo que tiene alrededor de 40 perfumes en su casa: "Entre otras cosas, te hacen tener muchos perfumes en casa, por lo que me llegó una caja de 40".

Esto se debe a que Griso tiene que elegir cuales son su favoritos, aunque reconoce que, por el momento, no se los echa para salir. "Los perfumes muy dulces o muy florales no me gustan. Me gustan más bien secos", ha añadido la presentadora. "Vamos a grabar la final de la Academia del Perfume. Ya veréis", ha zanjado para pasar a la siguiente noticia.