Susanna Griso se sorprende al escuchar la opinión del 'Dúo dinámico' sobre la covid-19: "Alarma excesiva"

Este lunes, 'Espejo Público' contó con dos invitados muy especiales. Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, miembros del Dúo Dinámico, realizaron una conexión en directo con Susanna Griso tras hacerse virales por su felicitación a la princesa Leonor. El dúo dedicó a la joven una de sus canciones más populares: "15 años tiene mi amor".

Si embargo, además de hablar de su vídeo, los cantantes aprovecharon para hablar de la pandemia como consecuencia de la covid-19, en concreto de cómo se está viviendo en Miami, donde residen actualmente.

Por su parte, Ramón Arcusa comentó que estas semanas el coronavirus se ha convertido en una preocupación secundaria para los ciudadanos, ya que las elecciones presidenciales han ocupado el primer puesto.

"Aquí no se habla de coronavirus para nada, ¿lo sabes, no?", reconoció el invitado. "¿Pero eso es llamativo también, no? Lo digo porque el covid debería ser determinante en estas elecciones o la gestión que se ha hecho de esta pandemia", le contestó la presentadora.

"El americano ha asumido que es una epidemia pasajera"

Ante sus declaraciones, al cantante aprovechó para mostrar su desacuerdo por cómo está afrontando la situación la sociedad española: "En España se está creando una alarma demasiado excesiva, es decir, sabemos que los fallecidos están entre un 10 o un 20 por ciento, pero la alarma es del 90 por ciento. Yo creo que el americano ha asumido ya que esto es una epidemia pasajera, o que puede que dure toda la vida, pero hay que seguir la vida porque si no nos moriremos todos igualmente".

Asimismo, Arcusa opinó que hay que enfrentarse a la pandemia de manera más positiva, para poder sobrellevar "los problemas que surgen" y, "desgraciadamente, lo que sucede cada día, los fallecidos": "Hay que seguir para adelante", concluyó. "Cuesta mirar hacia delante, a veces, cuando te tienes que despedir de uno de tus compañeros más queridos", agregó Griso, muy emocionada, para dar paso al reportaje dedicado a Leo Picazo, productor de los informativos de Antena 3.