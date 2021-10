Susanna Griso se sincera y revela el motivo por el que se tiró de un coche en marcha: "Me abrí el brazo"

Este martes, Susanna Griso se ha vuelto a poner al frente de 'Espejo Público'. Tras informar de todos los acontecimientos de la actualidad, haciendo hincapié en la situación de La Palma por la erupción de Cumbre Vieja y en la actualidad política, la presentadora dio paso al espacio dedicado al entretenimiento. En primer lugar, Griso señaló la gran revolución que ha provocado el exitoso estreno de 'El juego del calamar', haciendo hincapié en la peligrosa influencia que puede tener en los niños.

A raíz de esto, a modo de ejemplo, la conductora del espacio de Antena 3 compartió con los espectadores una llamativa anécdota que protagonizó cuando tenían tan solo cinco años y que terminó siendo peligrosa. Actualmente, la presentadora lo contaba entre risas, pero, en aquel momento, pudo tener consecuencias muy peligrosas para su estado físico. Griso comenzó confesando que ella fue un niña que se dejó influenciar por la repercusión de una ficción, concretamente por 'Superman'.

Según ha contado la propia Griso, de pequeña creía que podía tener superpoderes al igual que Superman y decidió comprobarlo. Para ello, se tiró de un coche en marcha cuando tenía solo cinco años y esto le llevó a sufrir peligrosas consecuencias. Aunque todo se solucionó, todavía tiene tres cicatrices en el brazo que le recuerdan el disparate que se le ocurrió cuando tan solo era una niña.

"Me tiré de un coche en marcha pensando que rodaría, porque lo había visto en una película con cinco años. Me abrí el brazo y tengo todas las cicatrices", recordaba la conductora del espacio, dejando muy sorprendidos a sus compañeros. Tal y como explicaba Griso, una de sus hermanas mayores estaba al frente del volante y, de pronto, Griso exclamó que quería bajarse.









"Tenía en la cabeza mucho serrín"

Ante su petición, su hermana le contestó que debía esperar a que llegaran al destino y bajarse cuando el vehículo ya estuviera estacionado. Sin embargo, la impaciencia de la presentadora hizo caso omiso de las advertencias y pensó que sería buena idea tirarse del coche en marcha, siguiendo el ejemplo del superhéroe.

"Pensé: 'me voy a tirar del coche en marcha y voy a volar'. Me agarraré a la puerta y me dije volaré como Superman", recordaba la conductora del espacio, con una sonrisa, aunque dejando totalmente descolocados a los colaboradores presentes en el plató de 'Espejo Público'.

Por si fuera poco, Griso arrastró a su sobrina, tan solo nueve meses menor que ella, a peligrosa travesura. La periodista la agarró del brazo y se tiró del coche en marcha con ella. Afortunadamente, a diferencia de Griso, la pequeña no se hizo nada. En cambio, la presentadora se abrió el brazo. Asimismo, reconoce que no son las únicas cicatrices que le recuerdan todas sus travesuras de la infancia, ya que tiene otras de cuando intentó imitar a James Bond. "Tenía en la cabeza mucho serrín", reconocía entre risas.