Susanna Griso se limpia las lágrimas tras pasar un momento incómodo en 'Espejo Público'

El pasado viernes, la Comunidad de Madrid anunció la compra de más de dos millones de test de antígenos para el control y rápida detección de las personas infectadas por la Covid-19. Aunque no se trata de la llegada de la vacuna, esto ha resultado ser una gran noticia, ya que la detección precoz de casos, ayudaría a frenar la expansión de la pandemia. Sin embargo, todavía no se sabe la validez del resultado, pero el bajo coste y su rapidez han sido bien recibidos por los expertos sanitarios.

Es por esto por lo que Susanna Grisose ha atrevido a realizarse el test de antígenos durante el directo de'Espejo Público'. Un sanitario ha sido invitado al plató para realizar la prueba a la presentadora, a la vez que explicaba a los espectadores como funcionaba.

"Mide una proteína del virus. No es exactamente a una PCR, pero el resultado que da es similar porque busca si en este momento tenemos el virus o no. No busca anticuerpos", ha afirmado.

Acto seguido, Griso, aparentemente nerviosa, ha reconocido que se esperaba un pinchazo en el dedo. A pesar de que está acostumbrada a someterse a la PCR como método de protección del programa, se ha mostrado algo incómoda mientras se sometía a la introducción de un hisopo hasta la nasofaringe:"Esto no me ha gustado, agradable no es", ha reconocido la periodista.

El resultado del test de antígenos

Después de la realización del test, aguantando por mantenerse firme, la presentadora ha tenido que incorporarse y limpiarse las lágrmas, ya que le ha resultado muy desagradable. "Perdón, creo que me está llorando el ojo", ha afirmado mientras cogía un trozo de papel para secarse los ojos.

Tras 15 minutos de espera, el sanitario ha comunicado que ya tenían el resultado y que había dado negativo. Asimismo, han comprobado que el "resultado es inmediato, 15 minutos, como dicen". "Doy positivo y estarías todos confinados y tendrías un tiempo para quedaros en casa", ha concluido la presentadora para quitar tensión al asunto.