Susanna Griso se inspira en la reina Letizia para mandar su apoyo a los ucranianos: "Sirva como homenaje"

El pasado jueves la reina Letizia acudió a uno de los actos que tenía programados en su agenda y llamó la atención por un detalle de su look. Doña Letizia lució un traje sastre en color negro en el que destacaba la blusa, una prenda de estilo étnico y de origen ucraniano. Se trataba de un diseño blanco, con cuello a la caja con cordón rematado en dos borlas, manga larga abullonada y los bordados típicos del Báltico en colores rojo, verde y amarillo. Una blusa nueva con la que la Reina ha querido mostrar su apoyo a los ucranianos durante la guerra.

La blusa en cuestión recibe el nombre de 'sorochka', es un diseño que elaborado a mano por mujeres ucranianas del cual se ha hecho eco Susanna Griso en 'Espejo Público'. La presentadora ha invitado a Antonina, una diseñadora de ropa ucraniana, residente en España, que ha explicado con detalle en que consiste la blusa que lució la monarca.

"Es un amuleto poderoso, es memoria de la familia", ha explicado la diseñadora que portaba un traje típico, con varias piezas bordadas pertenecientes a generaciones pasadas. La 'sorochka' es un diseño que nació hace siglos y supone todo un símbolo para los ucranianos. Son piezas muy resistentes a los años gracias a los bordados tan complejos que llevan.

Antonina ha llevado además varias piezas a Antena 3 para enseñar a los espectadores y que pudieran ver los distintos tipos que existen, puesto que varían de unas regiones a otras, así como con el paso del tiempo. A Susanna Griso le ha llamado especial atención una blusa verde, que la diseñadora ha calificado como más moderna. La presentadora ha llegado incluso a asegurar que "me lo podría poner yo perfectamente para presentar 'Espejo Público'".

El homenaje de Susanna Griso a Ucrania

Pocas horas después, Griso ha compartido una publicación en su cuenta de Instagram luciendo dicha blusa, inspirándose en el look que llevó la reina Letizia y brindando su homenaje personal a Ucrania. Inspirándose en la reina Letizia, Antonina me ha traído una “sorochka”, la camisa tradicional de Ucrania", recordaba, en alusión a la entrevista realizada durante el programa. Además, narraba la historia de dicha blusa: "La han bordado las mujeres de su familia como reconocimiento a la tradición de sus antepasadas y me asegura que es un amuleto", y añadía: "Sirva como homenaje al heroico pueblo ucraniano, mi corazón con todos ellos".





Desde el pasado 24 de febrero, fecha en la que Rusia lanzó el primer ataque, Ucrania vive en guerra. Más de un millón de personas han dejado su país en busca de un lugar seguro, mientras otros se quedan a protegerlo, como buenamente pueden. Las fuerzas rusas no cesan en sus ataques y Zelenski pide a su pueblo que resista y luche.