Susanna Griso se enfada en directo con el equipo de 'Espejo Público' y les echa la bronca: "Vamos a ver"

Los espacios de la mañana cuentan con grandes profesionales. No obstante, el ser un formato en directo puede provocar que los espectadores vean fallos durante la emisión, de los que los presentadores siempre consiguen salir del paso sin parar el espacio. Sin embargo, algunas veces el directo juega una mala pasada a los conductores del programa, lo que se refleja en sus caras.

Esto sucedió el pasado martes 5 de enero. Susanna Griso, presentadora de 'Espejo Público', no pudo evitarlo y manifestó su enfado con el equipo del programa por su falta de organización tras las cámaras.

La llegada de la vacuna contra la covid-19 a España ha revolucionado los debates televisivos y el día a día. Por este motivo, a lo largo de esta semana, todos los programas están haciendo hincapié en el ritmo del plan de vacunación, ya que la Comunidad de Madrid es la región que está presentando más retrasos a la hora de suministrar la vacuna, dado que solo ha puesto el 6% de las recibidas.

Mientras fluía la tertulia, Griso interrumpió a sus colaboradores para hablar de otro tema de la actualidad que se encuentra en el centro de las polémicas: el debut de Salvador Illa como candidato del PSC en las próximas elecciones catalanas, las que se celebrarán el próximo 14 de febrero. Es por esto por esto por lo que el ministro de Sanidad está siendo muy criticado.

"Jéssica Albiach, candidata de Unidas Podemos a la Generalitat decía lo siguiente", declaró la presentadora para dar paso a un vídeo que informaba al respecto. A pesar de ello, tras unos minutos de espera, el vídeo no entró por un fallo de realización, lo que la presentadora no se tomó muy bien: "Compañeros, me acabáis de decir que tenías las declaraciones y por eso estoy dando paso".

'Espejo Público'

La reacción de Susanna Griso

"Es que me dice el realizador que no tiene nada… Eh, vamos a ver", continuó quejándose la periodista. "Te han gastado una broma, no pasa nada", le decía uno de los colaboradores del espacio de Antena 3 para quitar hierro al asunto.

"Bueno, o hay descoordinación. Porque claro, me llega una cosa por aquí y otra por allá", insistía Griso, aparentemente molesta. Después de unos minutos, el equipo logró arreglar los sucedido y pudieron dar paso al vídeo que ampliaba la información sobre las elecciones catalanas.