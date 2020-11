Susanna Griso es duramente criticada por su comentario a una okupa: "Pedir disculpas"

La pasada semana, 'Espejo Público' hizo hincapié en el problema de la ocupación durante el debate. Susanna Griso recibió, a través de una conexión en directo, a Samira, una mujer que vive como okupa con su hija pequeña. Para que los espectadores entendiesen por qué había decidido hacerlo, explicó su situación y las condiciones que exige para abandonar la vivienda.

Según contaba la invitada, antes de ocupar un vivienda ajena, convivía con su hija en un centro de protección para mujeres maltratadas. No obstante, los problemas llegaron cuando su plaza en el centró caducó y se vio en la calle con su pequeña. Para darle a su hija un techo, Samira solo encontró la opción de okupar una casa.

Sin embargo, la vivienda que escogió pertenece a un propietario individual que le ha demandado para recuperar su hogar. Ante la situación, Samira afirmó que abandonará la casa cuando el ayuntamiento le proporcione una de protección oficial: "Si quieren que me vaya de aquí, yo me voy y voy a dejar todo tal y como estaba, que me ayuden en el ayuntamiento".

Al escuchar lo que exigía, Griso le aseguró que le iban a ofrecer una casa de acogida. "Yo estoy pidiendo una casa de protección oficial", le contestó. "Ah, no, claro. ¿Con cuántos metros? ¿Con piscina y con huerto? Samara, las cosas no funcionan así, hija, no puede ser", arremetió la presentadora con un tono muy firme.

Las críticas contra Susanna Griso

El duro comentario de la periodista revolucionó las redes sociales, ya que muchos usuarios la han criticado por su manera de dirigirse una mujer maltratada que busca un hogar para proteger a su hija. La mayoría han acusado a Griso de hablarla de manera "despectiva" sin tener en cuenta que se quedó en la calle tras ser víctima de violencia machista.

Por otro lado, el espacio de Antena 3 también fue muy criticado por publicar una noticia respecto al tema que titularon de la siguiente manera: "Así ha sido el ‘zasca’ de Susanna Griso a una okupa".

"Más que un 'zasca' a esto yo le llamaría una gilipollez. Juzgar la situación de personas en situación vulnerabilidad como lo ha hecho hoy Susanna Griso es de ser mala persona... ¿Dónde ha quedado la imparcialidad y la objetividad periodística?", decía un tuitero. "El zasca os lo da a vosotros la Constitución con el art.47.", añadía otro.



Le llaman zasca a que una panda de gilipollas le digan a una mujer que tiene derecho a vivir en unas condiciones dignas con su hija que pide mucho por ello y se rían de ella.



Les molesta la pobreza pero les interesa mantenerla.



Asco. https://t.co/PdaebZx0vIpic.twitter.com/njQ3IWUaUS — David ✨ (@davvidperis) October 30, 2020

Ese "zasca" es contra una mujer que fue víctima de violencia machista. Estuvo en un piso de protección para mujeres maltratadas, pero cuando se le acabó el plazo de estancia ocupó una casa donde poder cuidar a su hija. Eres infame, Susanna Griso. https://t.co/ZrrHJPGzPL — PabloMM (@pablom_m) October 30, 2020

En mi pueblo eso se llama tener poca vergüenza, no zasca. https://t.co/dS3928zZS8 — Bea Rubio (@bea_blond) October 30, 2020

Borrad esta mierda y pedir disculpas. Sinvergüenzas. Ya sabíamos que erais una televisión de mierda y que Susana Griso es una hija de la grandísima puta, pero esto es demasiado hasta para vosotros. https://t.co/jVWvY6Cz7z — DavidRc (@daroscar2) October 30, 2020

Más que un "zasca" a esto yo le llamaría una gilipollez. Juzgar la situación de personas en situación vulnerabilidad como lo ha hecho hoy @susannagriso es de ser mala persona... ¿Dónde ha quedado la imparcialidad y la objetividad periodística? https://t.co/qVRONLDYLQ — Julia Turon (@JuliaTLoren) October 30, 2020