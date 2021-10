Susanna Griso confiesa el duro momento que vivió por la caída de WhatsApp: "Lo tuve"

La tarde del lunes, las relaciones sociales se paralizaron durante unas horas. WhatsApp, Facebook e Instagram dejaron de funcionar, por lo que muchas personas se desesperaron y manifestaron su indignación en Twitter, la única red social que se mantenía a flote. Estos problema de conectividad alteraron la normalidad al no poder recibir y mandar mensajes durante más de 6 horas, lo que alteró la rutina de muchos. Finalmente, durante la medianoche, se ha conseguido reestablecer el servicio de las aplicaciones y los usuarios han podido recuperar su rutina.

Este tema ha sido muy comentado tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales disponibles, ya que muchos se dieron cuenta de la dependencia que les había creado este tipo de aplicaciones al necesitar estar en contacto en todo momento. Por este motivo, Susanna Griso ha arrancado 'Espejo Público' con este tema.

En primer lugar, Manu Sánchez, presentador de 'Noticias de la Mañana', aprovechó su relevo para hablar de lo sucedido y confesó a su compañera cómo le afectó el no poder usar la aplicación. "Confiésalo, ¿Qué te pasó a ti?", quiso saber Griso. "Me quedé colapsado. No sabía qué hacer", reconocía el presentador de informativos.

Fue entonces cuando la conductora del espacio de las mañanas reconoció el duro momento que experimentó y lo mal que lo pasó al no poder acceder al WhatsApp: "Yo creo que tuve hasta un poco de ansiedad". "Sí, un poquito", corroboró Sánchez. Este tema ha sido trasladado por la presentadora a la mesa de debate, ya que la noticia revolucionó todos los espacios.





"La gente caminaba sin mirar el móvil"

"Dicen que durante la caída de WhatsApp la gente caminaba sin mirar el móvil, e hubo incluso gente que habló con su pareja y amigos", comenzaba diciendo la presentadora, muy irónica. Por su parte, Juan Ramón Lucas reconocía que esta caída le afectó en su trabajo: "Lo hubiera vivido como un alivio si no hubiera estado trabajando, pero costó un poco más la edición del programa porque hubo que llamar por teléfono a todo el mundo". "Ese problema nosotros no lo tenemos porque el equipo de Espejo Público hace tiempo que nos pasamos a Telegram. He visto muchas descargas de Telegram en las últimas horas...". señalaba Griso.

"Yo me sorprendí porque, a partir de las cinco de la tarde, sonaba el teléfono. Hay días en los que digo: 'Tan mal estás Chema que ya no te llama nadie'. Y, luego, ves que tienes un hilo de WhatsApp tremendo y de mensajes en el correo electrónico. Y, ayer por la tarde, llamaron. Entonces, retomé los sms. Tuve media docena de conversaciones telefónicas que, si no se hubiera caído, no las hubiera tenido", contaba Chema Crespo.

Por otro lado, Carlos Segovia ha analizado la caída en bolsa de Facebook y ha remarcado que esta caída no solo supone las pérdidas de un día puntual, sino la inseguridad que crea en los usuarios: "Hay polémica porque cada vez hay más iniciativas en EEUU sobre el poder que tienen estos gigantes tecnológicos, también en la Unión Europea".