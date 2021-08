Sorpresa de Jorge Fernández cuando un concursante de 'La Ruleta de la Suerte' cuenta en qué gastará el dinero

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández,Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben como interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Así quedó demostrado el pasado viernes, cuando un concursante de 'La Ruleta de la Suerte' ha contado en qué se iba a gastar el dinero que había acumulado durante el programa. Una decisión que ha sido aplaudida por los conductores del espacio.





Un concursante cuenta en qué gastará el dinero de 'La Ruleta de la Suerte'

Héctor ocupaba el viernes el atril azul y cautivó al público por su sencillez y su sentido del humor. Cuando en uno de los paneles le llegó el turno, el concursante se dio cuenta de que estaba muy avanzado, lo suficiente como para resolverlo pero conseguir mucho dinero parecía complicado, ya que su contador apenas tenía dinero acumulado.

No obstante, Héctor supo afrontar con relativo éxito una de las tiradas, en las que la ruleta cayó en el gajo que dividía el dinero por dos. Cuando el concursante tenía poco más de cien euros acumulados en el contador, y a punto de resolver el panel, fue el propio Jorge Fernández quien le incitó a continuar: "Con esa cifra solo te da para una camisa", bromeó el presentador del programa.

"Uy, y para dos", ha continuado Héctor. No obstante, ha continuado tirando por los ánimos que le había dado Jorge Fernández. Fue así como el joven concursante consiguió un total de 175 euros, momento en el que finalmente resolvió el panel. "Me da para una camisa, un pantalón y unos zapatos", decía Héctor. Una revelación que no ha quedado libre de risas, ya que todos los conductores del espacio e incluso sus dos compañeros de juego se rieron ante la ocurrencia del joven concursante.





Jorge Fernández, sin palabras tras el monumental error de una concursante

Hace unas semanas, Pepa se enfrentó al a ruleta de Antena 3 y contó en todo momento con el apoyo de Jorge Fernández.

"Eres una campeona, Pepa. ¡Una campeona!", aseguró Jorge Fernández. "Ha sido alucinante tu actitud. Estaba en l gran final, ya la tenía asegurada. Ha utilizado el súper comodín para salvar la siguiente jugada. Y sin tener comodín, siguió tirando, algo que muchos concursantes no se atreven a hacer", le elogió Fernández. Con estos ánimos, Pepa vio cada vez más cerca los 2.200 euros que tenía al alcance de la mano siempre y cuando resolviera aquel rosco. Ella, sin embargo, seguía insistiendo en que iba a llorar.





"Pues llora, desahógate. Llora, Pepa. No pasa nada porque es de alegría, es de ilusión", le aconsejó antes de resolver el panel. No obstante, y cuando parecía que estaba a punto de conseguir el premio, los nervios le pasaron una mala jugada a la concursante y eligió una letra que ya se encontraba en el panel. El presentador y Pepa se quedaron atónitos. "Ahora sí que podemos llorar, pero no de alegría", lamentó el presentador.