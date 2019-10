El sorprendente secreto inconfesable desvelado por Piqué en 'El Hormiguero' que puede cambiar su vida

El futbolista del Barça, Gerard Piqué, ha vuelto a 'El Hormiguero' después de nueve años, junto a David Ferrer en esta ocasión. Lo ha hecho para promocionar su nuevo proyecto, la organización de la Copa Davis en la Caja Mágica de Madrid, que se celebrará desde el 18 hasta el 24 de noviembre y a la que acudirán los mejores tenistas del mundo, Djocovic, Murray, Rafa Nadal... Pablo Motos ha conseguido que el futbolista del Barça desvele un secreto inconfesable.

"He preguntado por el cátering y me habéis dicho que tenéis la creme de la creme", ha comentado Motos antes de preguntar por la dieta que sigue Ferrer tras retirarse del tenis. "No te cuidas igual. La alimentación eres muy estricta. Ahora intento disfrutar y como de todo".

"Me como medio bote al día"

Ha sido entonces cuando el presentador del programa estrella de Antena 3 les ha preguntado por su comida basura favorita, el gran tabú de los deportistas. Y Piqué ha desvelado el mayor secreto de su 'estricta' dieta: "No me gusta hacer publicidad, pero la Nutella me vuelve loco. Queda mal decirlo pero medio bote cada día me lo como. Luego lo quemo". David Ferrer ha sido más breve y menos polémico: "La pizza. No voy a hacer publicidad". "Pizza de Nutella", ha señalado Barrancas. ¡Su dietista puede estar contento!

El jugador del FC Barcelona ha explicado también el porqué de la tremenda inversión de tres mil millones de dólares. "¿Quién es el recogepelotas? ¿Neymar?", ha preguntado Motos. "Es una inversión a 25 años, a largo plazo, y los tenistas cobran bastante", ha contestado Piqué. "Los dos primeros años serán en Madrid", ha añadido. "¿Has metido pasta?", ha insistido Pablo. "Sí. Creo muchísimo en el proyecto. La Copa Davis es totalmente distinto a cualquier otro tipo de competición, porque representas a un país", ha sentenciado Gerard.