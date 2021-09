La sorprendente confesión de Iñaki López sobre el político que más gusta en televisión: "Un revulsivo"

Este lunes, la televisión ha vuelto a la normalidad tras las vacaciones de verano. Esta tarde, Iñaki López volverá de sus días de descanso para enfrentarse a todos los retos que le llegan con esta nueva temporada televisiva. El pasado 25 de julio, el presentador dijo adiós a los espectadores de 'La Sexta Noche' tras nueve años al frente, ya que comienza una nueva etapa den 'Más vale tarde'.

"En este programa, donde hemos tenido a autores superventas, directores de cine, actores, ministros y a los dos presidentes del Gobierno que hemos tenido en los últimos nueve años, la visita que más emoción nos ha hecho ha sido la suya, la que ustedes nos han hecho desde enero de 2013... Ha sido un auténtico honor llevar los sábados de laSexta Noche desde hace casi nueve años... Les espero en septiembre en 'Más vale tarde' mientras este programa continúa", se despedía el presentador, aparentemente emocionado.

Mamen Mendizábal anunció, hace unos meses, que había decidido poner punto y final a su etapa al frente de 'Más vale tarde'. Por este motivo, laSexta tuvo que hacer una remodelación de su parrilla y eligieron a Iñaki López y Cristina pardo para coger el relevo del programa diario. Como consecuencia, 'La Sexta Noche' pasará a ser presentado por José Yélamo y 'Liarla Pardo' ha desaparecido de la programación, cuyo espacio ha sido cedido a Nuria Roca con su propio espacio.

Como consecuencia de todos estos cambios, Iñaki López ha concedido una entrevista a 'El País'. A pesar de haberse cambiado de programa, el presentador espera seguir contando con algunas intervenciones habituales, ya que, durante su paso por las noches de la cadena, hizo migas con muchos personajes reconocidos. Incluso el comunicador ha desvelado el político al que considera "un seguro de audiencia".





"He logrado tener una amistad con él"

El compañero de Cristina Pardo ha asegurado ante una pregunta del mencionado medio que Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria, es uno de los políticos que más dispara los audímetros. "He logrado tener una amistad con él. He tenido un desprendimiento de retina y el tío me ha llamado todos los días. Es un fenómeno de masas y, en la tele, un revulsivo, un seguro de audiencia", declaraba López.

"Hay otros: Bono, Pérez Reverte, Loquillo, Cristina Almeida y el exministro Margallo. Personas de ideología diferente que crean opinión, arrastran a gente y funcionan como un tiro", contaba, haciendo alusión a otros de los rostros que más llamar la atención de la audiencia.

Asimismo, ha hablado sobre los colaboradores y ha respondido a si su comportamiento le produce "vergüenza ajena". "Eso son muy pocos minutos en un programa de seis horas", comenzaba diciendo, dejando claro que los colaboradores no llaman tanto la atención como los entrevistados. Por otro lado, ha señalado que lo que le de vergüenza ajena son "los políticos que se echan zascas en la tribuna, o que te mienten a la cara en un programa".

"No les pido que acierten siempre, sino responsabilidad y que te digan la verdad. Y no, te mienten a la cara. Yo he tenido de tertuliano a Francisco Granados, le he preguntado por su inocencia, me ha mentido y me lo he tragado. Una semana después estaba en la cárcel. Granados, no yo", señalaba el presentador.

En #L6Nsupervirus Revilla reprende a Iñaki Lopez por no empezar con el tema del coronavirus pic.twitter.com/S0Lbh2PnUP — TVMASPI (@sebas_maspons) February 6, 2021