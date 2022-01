Sonsoles Ónega da un toque de atención a un tertuliano por lo que hace en directo: "Es una falta de respeto"

Sonsoles Ónega ha vuelto formar parte de la parrilla de Telecinco por segunda vez en día al ponerse al frente de ‘Ya son las ocho’. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la actualidad política y en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron, la presentadora ha dado paso al ‘Fresh’.

Estas últimas semanas, el espacio dedicado a la crónica social ha sido acaparado por la confirmación de la relación entre Antonio David Flores y Marta Riesco. Hace unos días, unos rumores de ruptura giraban en torno a la pareja, lo que se potenció cuando dejaron de seguirse en redes sociales. No obstante, rápidamente, volvieron a incluirse entre sus listas de seguidores.

“Me dicen que Antonio David estuvo el jueves allí durmiendo, pero que era una cuestión puntual, que no tiene nada que ver con su relación con Marta”, comenzaba contando Miguel Ángel Nicolás. “Y, a día de hoy, Marta y Antonio David siguen juntos. No ha habido crisis, no ha habido ruptura”, confirmaba el colaborador.





"No me lo vuelvas a decir"

Acto seguido, los colaboradores retomaban el debate sobre el motivo por el que se habían dejado de seguir en redes sociales. Ante esto, Miguel Ángel Nicolás aseguró que tenía la respuesta, pero no podía contarlo: “Te voy a decir algo. Hay una razón por la que eso sucedió, que no puedo contar. De por qué ocurrió lo de el incidente en Instagram”. Estas declaraciones dejaron a todos los presentes descolocados, quienes insistieron al colaborador para que lo confesase.

“¡Cuéntalo ya, por favor!”, le pedían sus compañeros. A diferencia del resto, la presentadora se mostró cabreada con su compañeros por adelantar que sabe lo que ha sucedido, pero que no lo puede contar. "Yo jamás he contado una cosa y he dicho sé una cosa que puedo contar”, reaccionaba Ónega, visiblemente ofendida. “Pido permiso y mañana lo intento contar”, se comprometía el colaborador ante las peticiones del resto de tertulianos y de la presentadora.

“Es que es muy difícil. No me vuelvas a decir que tienes una información que no puede contar. Es una falta de respeto hacia los espectadores, incluso a mí, que no tengo ni idea tampoco", le abroncaba la conductora del espacio de Telecinco. "Qué carácter tiene la presentadora", bromeaba él. “No se cuenta y punto”, le daban la razón a la periodista. “Igual lo cuenta ya mañana en ‘Ya es mediodía’”, le defendía Rosa Benito. “Di que sí, Rosa”, señalaba Miguel Ángel Nicolás entre risas.