Sonsoles Ónega recula y se arrepiente de lo que ha dicho en directo en 'Ya es mediodía': "La he cagado"

Este miércoles, Sonsoles Ónega volvió a formar parte de la parrilla de Telecinco al frente de 'Ya es mediodía'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja y en el aumento de contagios por coronavirus, la presentadora dio paso al 'Fresh', espacio del programa dedicado a la crónica social.

Fue entonces cuando, durante el espacio dedicado al corazón, la conductora del espacio de Telecinco metía la pata en directo y reculaba inmediatamente. Rosa Benito contaba la gran relación que mantiene actualmente con su ex pareja, Amador Mohedano. A raíz de esto, la colaboradora confesó a la audiencia que él se tuvo que quedar a dormir en su casa cuando tuvo que sacarse el carnet de conducir de nuevo, dado que había perdido todos los puntos.

En ese momento, sin pensar, la presentadora se mostró muy sincera y se les escapó una confesión personal en relación al carnet de conducir. "A mí también me lo quitaron, yo también tuve que hacer el cursillo. Hace muchos años...", revelaba la periodista, dejando muy sorprendidos a sus compañeros. No obstante, Marta López no se mostró muy sorprendida y reconoció que a ella también le habían quitado puntos de carnet.









"Bueno esto está fatal"

"¿A quién no le han quitado el carnet?", preguntaba entonces la conductora del espacio de Telecinco, dejando caer que no era nada fuera de lo normal. No obstante, se arrepintió de inmediato de lo que había dicho, dado que se dio cuenta que le estaba quitando importancia al hecho de cometer infracciones al volante hasta el punto de que sea natural que te quiten los puntos del carnet.

"Bueno esto está fatal, Dios mío", exclamaba la periodista, reculando de inmediato por lo que acababa de decir. Rápidamente, la presentadora quiso cambiar de tema para desviar la atención de sus palabras y dio paso a un vídeo. A pesar de ello, Ónega fue pillada por el micro reconociendo por lo bajo que había metido la pata: "La he cagado". Estas palabras se escucharon en el plató cuando ella pensaba que no seguían grabando, pero su micrófono seguía abierto.

La presentadora hacía doblete en la parrilla de Telecinco. Horas después, la conductora del espacio también se puso al frente de 'Ya son las ocho', edición de tarde que la cadena decidió poner en marcha para hacer competencia a 'Pasapalabra'. En este programa, el equipo también dedican parte al 'Fresh' y profundizan más tiempo que en la edición de mediodía. Esto ha provocado que los espectadores puedan disfrutar de una versión más personal y distendida de Ónega.