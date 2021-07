Sonsóles Ónega ha dicho adiós a la audiencia de 'Ya es Mediodía' por un motivo muy concreto y justificado: se marcha de vacaciones. Por esta razón, este viernes 30 de julio, ha querido despedirse del público y de los compañeros que la rodean en cada programa. Pero será por un tiempo. "Alba Carrillo, Miguel Ángel Nicolás, Rosa Benito... gracias por esta temporada. Nosotros nos vamos con ustedes. Le hemos sentido muy cerca y esperamos haber estado cerca de ustedes con el sufrimiento que sigue provocando la pandemia. Espero que la temporada que viene sigan fieles", indicaba.









Sin embargo, el programa continúa su marcha y tendrá nuevos sustitutos a partir del próximo lunes y durante el mes de agosto. "Sigan a Marc Calderó y a Verónica Dulanto". Ellos serán los que cojan el testigo a la periodista como ya hicieron el año pasado.

"Gracias de corazón y hasta el 1 de septiembre", eran las palabras finales de la comunicadora antes de cerrar el programa y dar paso al presentador de 'Informativos Telecinco', a David Cantero.

Esta temporada ha dejado momentos muy sensibles como la emoción que conmovió a la presentadora tras recordar, junto a su padre en directo, el fallecimiento de un familiar cercano por la covid-19. Una situación crítica que obligó a intervenir a los colaboradores ya que Sonsoles Ónega no podía reprimir las lágrimas al recordar esa trágica noticia.

"Despido fulminante": la contundente frase de Sonsoles Ónega en 'Ya es Mediodía' que sobrecoge a la audiencia









El brote en una Residencia de Dueñas deja dos usuarios fallecidos que tenían la pauta completa de la vacuna", informaba la conductora del espacio de Telecinco. Hace tres días, Sonsóles Ónega actualizaba toda la información sobre el coronavirus. Una de las noticias era un brote que se producía en una residencia de ancianos. Así lo argumentaba. ", informaba la conductora del espacio de Telecinco.

Junto a ella, en el plató, estaba el virólogo Raúl Ortiz de Lejarazu, quien ha explicado que hay numerosos ejemplos de cuidadores de residencias que rechazan la vacuna, a pesar de estar rodeados de personas de alto riesgo.

"Me van a perdonar y seguro que me van a criticar", ha estallado Sonsoles en pleno directo. "Los cuidadores de ancianos que no se vacunen, fuera", ha criticado. "En esos casos, despido fulminante para ellos. Punto. Le puedo asegurar que si usted es conductor de autobús en un colegio y no tiene el carnet, le despiden. Punto", ha sentenciado Sonsoles Ónega. Unas palabras que generaban un ambiente de auténtica tensión en plató.