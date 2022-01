Sonsoles Ónega desvela el truco que ha seguido para adelgazar tras las navidades: lo cuenta ella misma

Los presentadores que se ponen frente a las cámaras cada día suelen ser muy cuidadosos con su aspecto físico y tienden a cuidarse. Este es el caso de Sonsoles Ónega. La presentadora de Telecinco siempre ha contado lo mucho que le gusta cuidarse para sentirse bien, por lo que hace deporte en su tiempo libre e intenta seguir una buena alimentación. A sus 44 años, la periodista está estupenda y cada vez luce mejor con el paso del tiempo. Como consecuencia, sus compañeros de Telecinco siempre se han mostrado muy sorprendidos y la han envidiado por ello. Por este motivo, no dudaron en preguntarle cómo lo lograba.

La presentadora se puso una vez más al frente de ‘Ya es mediodía’, como cada tarde para coger el relevo de ‘El Programa de Ana Rosa’ y hacer competencia a ‘La ruleta de la suerte’, espacio más visto de la franja del mediodía. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron, la periodista dio paso al ‘Fresh’ junto a Miguel Ángel Nicolás, Marta López y Jorge Pérez.

Los colaboradores del espacio dedicado a la crónica social, quisieron abordar la apertura del gimnasio de Sergio Ramos en Madrid. Fue entonces cuando los colaboradores sintieron curiosidad por cómo Ónega había logrado volver todavía más delgada tras las navidades, a pesar de todas las comidas y cenas que se llevan a cabo como consecuencia de la festividad, teniendo también en cuenta los dulces navideños que son costumbre en la mesa de todas las casas.









"Me lo han dicho que soy la única que adelgaza"



“A ver, es que resulta que se prueba esta falda que lleva hoy, antes de vacaciones, y le venía pequeña”, comenzaba contando Miguel Ángel Nicolás. “No, perdona, no me entraba”, puntualizaba la presentadora. “No le entraba y se ha ido de vacaciones. Y, ahora, le entra y le queda grande”, señalaba el tertuliano, muy sorprendido. “Me viene grande”, corroboraba Ónega mientras se ponía de pies y mostraba cómo le quedaba la falda. “¿Y qué has hecho en vacaciones? Porque todo el mundo engorda menos tú”, se interesó Marta López.

“Sí. Me lo han dicho mis amigas, que soy la única que adelgaza”, contaba la conductora del espacio de Telecinco, dando la razón a sus compañeros sobre que es la única que ha perdido peso durante las navidades. “¿Sabes lo que he hecho? Deporte”, desvelaba la presentadora, aclarando que ha aprovechado sus días libres para hacer más deporte, por lo que iba contrarrestando todo lo que iba comiendo durante las vacaciones.

Tal y como ha contado la presentadora en otras ocasiones, siempre busca tiempo para hacer ejercicio, por lo que no ha dudado en aprovechar las vacaciones para ello: "Paseo perros y, a veces, hago que corro". Asimismo, aunque durante las navidades habrá hecho alguna excepción, siempre intenta llevar un estilo de vida saludable, pero no una dieta estricta: "Intento darle la vuelta a la despensa: no procesados, no azúcares refinados".