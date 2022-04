Sonia Ferrer confiesa su momento más complicado cuando fue acosada por un fan: "Gritándome"

Este lunes, Ana Morgade ha podido poner fin a uno de los episodios más desagradables de su vida. Hace unos meses, la presentadora denunció que estaba siendo acosada y, como consecuencia de su ignorancia, comenzó a recibir amenazas de muerte por parte de un vecino de Almendralejo (Badajoz). Esta situación fue a peor, incluso, en 2019, el hombre siguió a la humorista hasta el hotel en el que se alojaba en Pamplona, cuando se desplazó hasta allí para representar la obra 'Conductas alteradas', en el teatro Gayarre.

Es por esto por lo que Morgade se decantó por poner una denuncia. Finalmente, el sujeto fue condenado en Navarra a seis meses de prisión y a una multa de 3.600 euros por amenazar en redes y acosar con insistencia a la presentadora, según publica 'Diario de Navarra'. Asimismo, la sentencia es firme e impone también cinco años de alejamiento y la prohibición del procesado de comunicarse con la cómica.

Según la sentencia, el acusado se obsesionó con Ana Morgade, comenzó recopilar todo tipo de datos personales sobre ella y a verla en cada una de sus actuaciones. "He intentado colarme para ver 'Zapeando', pero me han dicho no", contaba el sujeto en su cuenta de Twitter. El hombre comenzó a enviarle flores y esperarle en la puerta de cada uno de sus lugares de trabajo.

La presentadora comenzó a asustarse y a ir acompañada con su pareja a todos lados, lo que provocó el enfado del sujeto, quien acabó amenazando a Morgade públicamente: "A quien le dé trabajo le voy a echar a todo mi grupo encima, mataremos a sus hijos y hasta a sus vecinos. Nunca bromeo con estas cosas. Que no vuelva a subirse al escenario, plató, ni tele ni por internet. Si me queréis poner a prueba, costará sangre".









"Da miedo"

Morgade y su pareja tuvieron que mudarse, cambiar su rutina, limitar sus apariciones públicas y apenas usar las redes sociales. Ante esto, la Audiencia recalca que, "dada la insistencia y reiteración del acoso realizado por el acusado, se alteró gravemente el desarrollo de la vida cotidiana con desasosiego de la víctima, como consecuencia de esa actuación insistente e intimidatoria del procesado que le llevó incluso a tener que cambiar de domicilio y ocultarlo. El acusado consiguió su cercanía física, le contactó de forma reiterada, con contenidos amenazantes o humillantes, no propios de un fan o seguidor de un artista al que se admira".

Este caso ha dado mucho que hablar y ha provocado que muchos otros rostros conocidos, en su mayoría mujeres, cuenten experiencias similares. Este es el caso de Sonia Ferrer, quien lo contó desde 'Juntos' en Telemadrid. "Yo he tenido unos cuantos episodios desagradables, pero, por suerte, en la época en el que la gente que nos veía en televisión escribía cartas", comienza contando la presentadora.

"Hubo una época en la que no había redes sociales y la manera de contactarnos era a través de cartas. Tengo muchas historias y unas cuantas denuncias. Al igual que situaciones dantescas en televisión, dando patadas al coche y gritándome un señor que no conocía de nada: 'Me dijiste que te casarías conmigo'", revela Ferrer.

"Pero hay una que recuerdo con mucha claridad. Un señor me empezó escribiendo con muchísima educación, me hablaba de usted, desde la cárcel. Me escribía que nos veía, cuando yo estaba en TVE, y las cartas cada vez iban cogiendo más confianza. De repente, me tuteaba, éramos amigos y, luego, pareja. Me quería presentar a su familia y, después, de repente, nos íbamos a casar. Luego, llegó el enfado porque yo no le respondía", contaba. "Imagino que tiene algún proceso lógico, pero da miedo", reconocía ella.