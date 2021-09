Sofía se dirige a 'Pasapalabra' tras el tenso momento que vivió con Marco Antonio: "Eso ya fue mala leche"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3, consiguiendo ser el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

Desde que Pablo Díaz logró llevarse el bote, Sofía y Marco Antonio se han convertido en los actuales protagonistas del duelo en el Rosco. Los participantes se enfrentan cada tarde por el bote. Esto se debe a que la competición está muy reñida y los empates se han convertido en algo habitual. Tanto que están protagonizando algunos de los duelos más tensos del concurso, dejando a los espectadores jugadas y resultado históricos.

El pasado miércoles, los participantes volvieron a quedar empate, por lo que ninguno ha tenido que enfrentarse a 'La Silla Azul'. Sin embargo, lo más llamativo es que los dos se quedaron a un acierto de llevarse el bote. Esto provocó una tensa situación en la que estaban tan cerca de ganar como de no volver a participar en el concurso de Antena 3 si su contrincante ganaba.

El juego fue tan impactante que Roberto Leal no puedo evitar mencionarlo al comienzo del programa de este jueves. "Vaya empate, eh", comenzaba diciendo el conductor del espacio de Antena 3. "Así da gusto, eh, Sofía", declaró el presentador, pasando la palabra a la concursante.

"Sí, sí. La verdad, es que todavía me tiemblan las piernas", confesaba la participante, dejando claro que pasó un momento muy tenso y estaba muy nerviosa por si su compañero se llevaba el bote o ella se sabía su letra. "Cuesta recuperarse, cuesta un poco", reconocía ella, entre risas.









"Eso no se puede"



"Ella dice que le tiemblan las piernas, yo diría, como Rambo, que no me las siento", aseguraba Marco Antonio, manifestando que también estaba muy nervioso por el gran empate.

"Poznan y Zug", recordaba Leal, haciendo alusión a las respuestas correctas que les pudo dar el bote. "Estas ya no se os olvidan ¿No?", agregaba. "Eso ya no se nos olvida, pero como no nos las vais a preguntar ya, pues...", reconocía el concursante, provocando así las carcajadas en plató. "Efectivamente, ya no van a caer", le apoyaba Sofía.









"¿Pensasteis en algún momento 'hoy sí'?", preguntó Leal a los concursante, intentando saber si creían que sería el día en el que se llevarían el bote. "Seguramente, Sofía pensó lo mismo que yo. Hoy sí, pero el otro. Claro porque yo, desde luego la mía, no la sabía. A lo mejor con otra letra...", confesaba Marco Antonio. "Su ciudad sí me la sabía, pero la mía nada", añadía.

"Os sabíais el uno la del otro. Eso es...", decía el presentador alucinado. "Sí, eso me parece ya mala leche, pero bueno...", opinaba Sofía con una sonrisa. "Esto es así, esto es así", comentaba el comunicador. "Aquí, en el público, me ha dicho alguien que le hubiera cantado la respuesta. Y yo lo pensé, pero luego pensé que se iba a ver. Lo he pensado", reconocía la concursante entre risas. "Eso no se puede", advertía el periodista.