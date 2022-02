Socialité revela el hombre con el Anabel Pantoja habría pasado página tras su ruptura con Omar Sánchez

Estas últimas semanas, Anabel Pantoja se ha convertido en la gran protagonista de los espacios de Telecinco. La colaboradora volvió por todo lo alto como colaboradora de 'Sálvame' para analizar todos los conflictos familiares, concretamente entre sus primos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, e Isabel Pantoja. Además de para hablar de su conflicto con Marta Riesco, también reportera de 'El Programa de Ana Rosa', quien acaparó atención por su entonces relación con Antonio David Flores.

No obstante, estos últimos días la propia Anabel se ha convertido en noticia por su reciente ruptura con Omar Sánchez, con quien se casó hace tres meses tras años de relación. La ruptura dio mucho que hablar, ya que la pareja siempre mostraba estar muy enamorada. Es por esto por lo que muchos rumores han llegado al plató de Telecinco, donde han analizado cada uno de ellos.

En un primer momento, se habló de terceras personas. No obstante, hace unos días, se dijo que Omar Sánchez tenía intención de ampliar la familia lo antes posible, mientras que Anabel Pantoja prefería esperar algo más de tiempo antes de quedarse embarazada. Esta sería una de las diferencias por la que la parejahabría decidido separarse, tal y como apunta 'Socialité'. Según María Patiño, el cambio de vida que Anabel Pantoja ha experimentado en los últimos meses también podría haber sido clave a la hora de tomar la decisión de tomar caminos separados. La colaboradora de Telecinco se ha convertido en una de las influencers más demandadas, por lo que también ha renovado su círculo de amigos, quienes no acabarían de encajar con el que fue su marido durante unos meses.

Como consecuencia, Pantoja se ha mostrado muy dolida en todas sus apariciones en plató, incluso se ha derrumbado en más de una ocasión al hablar de ello en directo. Sin embargo, según adelanta 'Socialité', la sobrina de la tonadillera podría estar pasando página e intentando olvidar a Omar mientras sale de fiesta. Esta información ha llegado de primera mano al programa de Telecinco, ya que la influencer habría demostrado interés por un compañero del programa.









"Estoy en una situación comprometida"



Este domingo, Nuria Marín volvía a ponerse al frente del programa de Telecinco y entrevistaba a Alejandro, cámara de 'Socialité'. El compañero de la presentadora contaba de primera mano lo que había pasado con Anabel mientras estaban de fiesta. "Alejandro, es cámara y miembro del equipo de 'Socialité' y, al parecer, Anabel estuvo tonteando con él anoche", comenzaba diciendo la conductora del espacio.

"Unos piropitos por allí, otros por allá... Y ya se escuchan rumores... Anabel es una chica guapísima y yo encantado... Lo que pueda surgir...", decía el cámara con el que Anabel estuvo hablando sin querer entrar en demasiado detalle. "Pero ¿Qué piropos te dijo Anabel?", insistía la presentadora. "Pues guapo, yo le dije guapa a ella... Nos intercambiamos unas palabras bonitas y tampoco fue mucho más. Ahí está la cosa, nunca se sabe", contaba Alejandro.

"Nosotros estuvimos como profesionales trabajando y no pudimos pasar a la parte de la fiesta, pero bueno, siempre habrá otra ocasión. A ver que pasa. Tenemos una amistad y no ha pasado de ahí", aseguraba él, dejando claro que se conocían de antes y que estaba abierto a tener algo con ella. "Nos intercambiamos palabras bonitas siempre que podemos y es, simplemente, por amistad. "A mí me gusta Anabel Pantoja, pero para tener una relación tendríamos que profundizar más. Yo dejo la puerta abierta, lo voy a dejar en el aire", aseguraba él.

"Estoy en una situación comprometida porque yo también tengo amistad con Omar. Entonces, está todo muy caliente ahora mismo y hay que dejar pasar un poco el tiempo y, después, ya se podrá emprender una nueva amistad o lo que pueda surgir", señalaba el cámara tras disculparse con Anabel antes de tiempo por si le habían ofendido sus palabras.