La situación financiera de Kiko Rivera, al descubierto en 'Sálvame': "No es mucho"

La situación económica del hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera, comenzó a ganar importancia durante la pandemia de coronavirus, cuando el artista español pidió ayuda a través de las redes sociales para poder pagar una deuda que él no podía afrontar. Unos meses después, sin embargo, sorprendía a sus seguidores y a los medios de comunicación al descubrir que se había comprado un coche de más de 80.000 euros.

Un asunto que ha abordado este lunes el programa de Telecinco, 'Sálvame', donde el amigo del artista, Rafa Mora, ha intervenido para explicar la situación. En primera instancia, ha querido recordar que su actual pareja, Irene Rosales, ya no colabora en el espacio de Mediaset, 'Viva la Vida'.





"Yo, primero, tendré que comprobar que esta noticia es cierta y que, efectivamente, Kiko se ha comprado un coche nuevo. Pero vamos, para él, 80.000 euros no es mucho, los puede cobrar perfectamente en una noche, porque su caché no es el mío, ni el de otro cualquiera", ha revelado el colaborador de 'Sálvame'. Unas palabras que distan mucho tras recordar de nuevo el vídeo de Instagram en el que él mismo, como ya hemos contado, pidió ayuda a sus seguidores para poder afrontar la deuda de 700 euros que, por aquel entonces, su economía no le permitía saldar.

El dinero que tiene Kiko Rivera en el banco

La semana pasada, y durante su primera visita a 'La Resistencia', el artista español convirtió la entrevista con el periodista David Broncano se convirtió en una auténtica conversación entre amigos. Tras desviarse de los asuntos profesionales, ambos protagonistas se mostraron cercanos y trataron de temas personales.

El DJ se mostró muy sincero en todo momento y no dudó en responder a la pregunta de cuánto dinero tiene. A pesar de haber pasado momento complicados, tal y como contó en el 'Deluxe', reconoció que actualmente tiene dinero suficiente para vivir bien y mantener a su familia.“Tengo dinero suficiente para que tanto mis hijos como yo vivamos el resto de mi vida, si me muero esta noche, claro”, declaró el invitado, dejando claro que sus intervenciones en Telecinco y su trabajo como músico y streamer le han permitido ahorrar. Contando también con que su mujer, Irene Rosales, es una colaboradora habitual de 'Viva la vida'.





Tras dar esta primera explicación para que la gente intuyese que cuenta con una gran cantidad de dinero en su cuenta bancaria, el entrevistado decidió ser más concreto. Acto seguido, el hijo de Isabel Pantoja dio la cifra exacta de cuánto dinero tenía, una actitud que el presentador aplaudió. “Tengo en el banco, sin contar patrimonio porque no me lo han dado, como un millón y medio de euro más o menos”, confesó Rivera.

Por otro lado, aunque Rivera aseguró estar muy contento por participar en un programa en el que no interesase su vida privada, se terminó hablando de sus problemas familiares, aunque entre bromas. El músico se sinceró sobre su pasado con las drogas: "A mis hijos les pilló muy pequeños esa época. Espero que no lo recuerden, pero ya se encargará Telecinco de recordárselo".