Silvia Abril desvela qué le dijo Ana Rosa cuando le vio imitarle en Antena 3: “Vino a buscarme”

La actriz y humorista, Silvia Abril, ha confesado este sábado en una entrevista en el programa 'La Sexta Noche', lo que le dijo la presentadora de Telecinco, Ana Rosa Quintana, cuando le vio imitarle en el mítico programa de Antena 3, 'Homo Zapping'. Y es que el espacio de comedia producido por El Terrat, propiedad de su pareja, Andreu Buenafuente, fue el pistoletazo de salida para la actriz que, años después, ya ha participado en diversas series y películas de producción española.

Un programa en el que también se dieron a conocer otros rostros tan conocidos como Paco León o Yolanda Ramos, que posteriormente alcanzarían el éxito en series de televisión como 'Aída' o 'Paquita Salas'. No obstante, en el programa de Antena 3, hace más de 10 años, se sucedían las imitaciones a estrellas del mundo de la televisión como a Susanna Griso, Cayetana Guillén Cuervo o Ana Rosa Quintana, quien terminó por responder a la propia Silvia Abril.









Silvia Abril y lo que le respondió Ana Rosa tras imitarle



Durante la entrevista de este sábado en 'La Sexta Noche' para promocionar su nueva comedia, la humorista Silvia Abril se sinceraba sobre sus primeros años en televisión y el presentador del programa de Atresmedia, Iñaki López, le cuestionaba sobre si alguno de los imitados en 'Homo Zapping' se había enfadado tras ver a la pareja de Buenafuente parodiarle. “Fíjate que nunca me ha llegado un mosqueo muy grande”, matizaba la actriz a las cámaras de La Sexta.

No obstante, sí que ha querido contar una anécdota con la presentadora de Telecinco, Ana Rosa Quintana, que tuvo lugar después de que la reina de las mañanas televisivas le viera darle vida. “Vino a buscarme porque quería conocer a la persona que la parodiaba en 'Homo Zapping'”. Eso sí, un encuentro que no tuvo nada de tenso pero que bien le valió a Abril para tener que confrontar a quien alguna vez había imitado en Antena 3.









La anécdota con Cayetana



Repasando su carrera en televisión, Abril recordaba sus orígenes y valoraba 'Homo Zapping' como la primera ocasión en la que pudo hacer contenido para la televisión nacional, lo que supuso su pistoletazo de salida para la fama. “Yo hasta entonces solo había hecho papelitos en TV3, en algún programa, pero 'Homo Zapping' supne le salto a la televisión nacional, y hay una pedazo de inflexión”.

Además, tras narrar la anécdota con la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa', Abril se atrevía a contar el reproche que sí que le hizo Cayetana Guillén Cuervo a raíz de sus parodias. “Yo sé que Cayetana, por ejemplo, con la que he coincidido en varias ocasiones, me decía: pero, ¿por qué me haces así? ¡Yo no soy borde!”, reconocía la humorista a Iñaki López. No obstante, Abril admitía que tampoco se quedaba callada ante las críticas de la presentadora de 'Días de cine': “Ya, pero pija sí”, comentaba entre risas. Por último, la pareja de la estrella de Movistar ha querido destacar la popularidad que alcanzó el programa de imitiaciones: “La gente quería salir en 'Homo Zapping'”.