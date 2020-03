El Sevilla, sobre Cayentana Álvarez de Toledo: "Si le tuviera que poner cara al coronavirus sería la suya"

Cayetana Álvarez de Toledo se ha convertido últimamente en blanco de todas las críticas, el saco de boxeo donde tantos descargan su ira. La portavoz del Partido Popular ha ido ganando poder en los últimos años, y con ello son cada día más los detractores que carga en sus espaldas.

Además, en los últimos días se ha convertido en la máxima representante femenina en contra de las medidas tomadas por el Gobierno de Sánchez e Iglesias de cara a los acontecimientos programados con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer el 8 de marzo. De hecho, Cayetana ha llegado a declarar que ella es "feminista amazónica de la escuela de Camille Paglia”, rechazando las posiciones del feminismo que considera víctimas a las mujeres por el hecho de serlo. Además también ha tenido palabras para Irene Montero, de quien ha dicho que "si yo fuese ministra de Igualdad, y tuviera que salir mi marido a defenderme lo mandaría como mínimo al sofá a dormir".

Un réquiem por la izquierda española. pic.twitter.com/bA50eWbYdG — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) February 26, 2020

El Sevilla, de Mojinos Escocíos, se suma a las críticas a Cayetana Álvarez de Toledo

También se ha encontrado Cayetana en el ojo del huracán después de acusar a La Sexta de trabajar "para erosionar la democracia". Lo que le ha provocado críticas desde varios sectores del grupo Atresmedia, desde Ferreras hasta en los propios informativos de Antena 3 donde se le rotulaba como "la marquesa ultra del PP".

El último en sumarse a la lista de detractores de la portavoz del Partido Popular ha sido Miguel El Sevilla, el líder del grupo musical Los Mojinos Escocíos. Lo hacía en el programa 'Aruseros' de La Sexta donde El Sevilla es colaborador.

Cuando le preguntaban sobre Cayetana, el cantante utilizaba una prosopopeya para calificarla. El propio 'mojino' ha explicado que una prosopopeya es una figura retórica que se utiliza cuando se quiere dar características humanas a un personaje inanimado. De esta manera sentenciaba que: "Si yo tuviese que ponerle cara al coronavirus le pondría la cara de Doña Cayetana Álvarez de Toledo, la duquesa de Casa Fuerte".

Continuaba El Sevilla defendiendo que Cayetana: "Ataca a todo el mundo. No tiene compasión, nadie se puede librar de ella. Esa mujer que no habla, sentencia. Esa mujer que no perdona errores, perdona la vida. No hay nada más que ver su mirada fría y calculadora. Esa mujer que no rectifica porque ella no se equivoca".

También sacaba el discurso feminista de Álvarez de Toledo en su monólogo: "Como mujer, ataca a las mujeres. Ella es feminista, pero feminista a su manera. Incluso también ataca a los de su partido, su última víctima ha sido Alfonso Alonso en el Partido Popular".

Finalmente, cerraba este monólogo en contra de la portavoz del Partido Popular en el Congreso volviendo al punto de partida: "Si yo tuviese que ponerle cara al coronavirus le pondría la cara de Doña Cayetana Álvarez de Toledo, la duquesa de Casa Fuerte".