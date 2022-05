Santiago Segura relata en La Sexta el accidente en el que estuvo "al borde la muerte": "Charco de sangre"

A principios del mes de marzo, Mamen Mendizábal volvía a ponerse al frente de un programa en La Sexta tras su marcha de 'Más vale tarde' al final de la pasada temporada. 'Encuentros inesperados' llegaba al prime time de los jueves conducido por la periodista. Se trata de un formato nuevo en el que "personalidades públicas con distintas formas de pensar protagonizan reuniones llenas de debate, discusiones, emociones y sorpresas".

En la primera entrega, Mario Vaquerizo, Oriol Junqueras, Alberto San Juan y Ana Iris Simón eran los protagonistas, que daban paso a otros invitados como Gabriel Rufián, Anne Igartiburu o Daniel Guzmán. Cada semana, con un tema central como punto de partida, la presentadora ha logrado juntar en una mesa a cuatro rostros conocidos aparentemente muy dispares entre sí, a los que, en principio, puede chocar ver juntos.

Este jueves se ha emitido el último de la temporada y ha tenido como protagonistas al escritor Juan José Millás, al actor y director Santiago Segura, a la expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz y a la actriz Bibiana Fernández, que se han sentado a charlar junto a Mamen Mendizábal. El tema del programa ha sido la muerte y cómo llevan el paso del tiempo, lo que ha llevado a los invitados a compartir algunos momentos personales, que han vivido de manera reciente.

Santiago Segura explica con detalle el complicado accidente que sufrió

En concreto, Mendizábal preguntaba a los protagonistas si alguna vez habían estado al borde de la muerte, y Santiago Segura no dudaba en confesar la experiencia que vivió hace unos meses, en la cual estuvo cerca de perder la vida. "Estar al borde de la muerte es muy desagradable", comenzaba diciendo el actor, antes de relatar, con detalle el accidente que tuvo lugar a principios de este año.

"Hace dos meses me levanté a orinar y se me fue a negro todo y me caí. Me dijeron que fue un síncope vasovagal", explicaba Segura, ante la atenta mirada del resto de invitados del programa. "Caí redondo y por suerte me di en la oreja. Me la reventé y me dieron puntos, pero si me llego a dar en la sien o contra el lavabo…", continuaba.

Confesaba entonces que se levantó "en un charco de sangre" debido al importante golpe que se dio en la oreja. Una experiencia complicada, ya que además era la primera vez que se desmayaba. Todo quedó en un susto, pero el actor tiene cierto miedo desde aquel día, como ha revelado en La Sexta: "Con esa cosa ya estoy acojonado. Me pueda dar en cualquier momento, imagínate que esperando al metro te pasa un síncope como me pasó".