Sandra Golpe, obligada a pedir perdón por un error con las protestas por Hasél: "Somos humanos"

La presentadora de los Informativos de Antena 3 cada mediodía, Sandra Golpe, ha utilizado sus redes sociales para enmendar un error que se ha producido en directo durante el programa de este viernes. Ha sido a raíz de las protestas contra la detención del rapero Pablo Hasél en las principales calles de las grandes ciudades de España. Durante una explicación sobre el perfil y la simbología de las personas que asisten a este tipo de protestas, en la pantalla podía leerse "Anarquista" y "Ultraderecha", en referencia precisamente a la ideología de los manifestantes. Un detalle del que se dieron cuenta muchos espectadores. Al cabo de un par de horas, la conductora de los informativos ha querido disculparse a través de sus redes sociales.

"Somos humanos"

Sandra Golpe se ha disculpado en su cuenta de Twitter, donde ha pedido "disculpas por el error de este gráfico". "Leemos ultraderecha pero no, en esta ocasión son grupos de ultraizquierda los que la policía señala como responsables de los disturbios de estos días. Somos humanos. ¡Gracias por la comprensión!", escribió la presentadora.

Hola, os pido disculpas por el error en este gráfico. Leemos ultraderecha pero no, en esta ocasión son grupos de ultraizquierda los que la policía señala como responsables de los disturbios de estos días. Somos humanos. ¡Gracias por la comprensión! pic.twitter.com/tzVyUPiQgz — Sandra Golpe (@SandraGolpeA3TV) February 19, 2021

Una rectificación que ha sido aplaudida y criticada a partes iguales. Varios usuarios de las redes han aplaudido que la periodista se haya disculpado por ese error: "¡Los periodistas también se equivocan!". No obstante, han sido también muchas personas las que han criticado que haya tardado tanto tiempo en pedir disculpas. "Eres humana y muy socialista, no pasa nada", decía un usuario. Inmediatamente la presentadora de informativos se ha defendido diciendo: "No soy de nadie, amigo".

Sandra Golpe critica a Podemos por sus declaraciones sobre la democracia

La presentadora no ha dudado en compartir su opinión sobre los últimos asuntos políticos. De hecho, en las últimas semanas ha analizado el discurso que desde Unidas Podemos se han mantenido respecto al polémico rótulo de TVE y también sobre asuntos como la 'calidad democrática' de España, unas declaraciones que han puesto el vicepresidente del Gobierno y líder de la formación morada, Pablo Iglesias, en el punto de mira de la opinión pública.

En este sentido, la periodista de Atresmedia se hacía eco de las comparaciones que Pablo Echenique vertía en su cuenta de Twitter entre España y Rusia tras el despedido de Bernat Barrachina como guionista del ente público.

"Hoy en Rusia la televisión pública ha despedido a un trabajador por hacer un rótulo que no le ha gustado a Putin y luego la presentadora ha pedido disculpas al Presidente en directo por tamaña ofensa. Menos mal que en España hay normalidad democrática", escribía el portavoz de Unidas Podemos a través de su cuenta de Twitter.

Respecto a la postura de Pablo Echenique, la presentadora de Atresmedia, Sandra Golpe, no ha dudado en comentar la postura de Unidas Podemos ante este asunto, señalando en el paso a la crónica que "Unidas Podemos sigue echando leña al fuego".