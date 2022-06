Salen a la luz los detalles que aclaran la relación que tiene Piqué con su nuevo amor tras Shakira

Shakira se encuentra atravesando un complicado momento personal. Hace unos días, la cantante confirmaba su separación con Piqué en un comunicado conjunto remitido a Efe por la agencia de comunicación de ella y el futbolista: "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión".

Tras casi doce años de relación y dos hijos en común, Milan y Sasha, la pareja ha puesto punto y final a su relación. Por el momento, los motivos de su decisión se desconocen, pero su situación comenzó a estar más clara cuando se anunció que el futbolista ya llevaba viviendo fuera de la casa familiar tres meses. Además, Piqué había empezado a salir muchas noches de fiesta con compañeros del Barça mucho más jóvenes que él.

Esta noticia se afirmó cuando los paparazzis pillaron al futbolista en la puerta de la que era su casa sin poder entrar con sus llaves y teniendo que llamar al timbre para que le dejasen pasar. Asimismo, el deportista y la cantante habían acudido a sus abogados para formalizar su separación, organizar el reparto de sus bienes y la situación de sus dos hijos en común.

Por parte del entorno de Piqué, se habla del desgaste de la relación, mientras que otras informaciones apuntan a una supuesta deslealtad por parte del jugador del F.C. Barcelona, lo que habría sido la gota que ha colmado el vaso de la artista.

Parece que ya existen imágenes que confirman esta deslealtad y que Shakira tiene en sus manos, ya que supuestamente fue ella quien contrató un detective privado para que siguiese a Piqué en sus salidas nocturnas. Así lo afirma 'El Gordo y la Flaca', espacio de la cadena Univision que también indica que esta agencia de detectives se la jugó a la cantante y ofrecieron como exclusiva el material a medios de comunicación.









"Piqué quiere protegerla"



Desde entonces, no han dejado de salir informaciones al respecto y ya se ha relacionado al futbolista con varias mujeres. Sin embargo, se dice que ya ha encontrado un nuevo amor con una joven de Barcelona de 22 años, concretamente una camarera de La Traviesa, en el Carrer de Tuset. "Tiene unos pómulos muy marcados, me parece muy característica la forma de la cara, tiene una cara muy marcada, no es de esas niñas con cara de muñequita. Es como muy niña, de camiseta muy básica, pero cuando se arregla es muy exuberante", asegura Laura Fa tras apuntar que el nombre de la joven empieza por C.

"Es más especial de lo que nosotros imaginábamos. Piqué y su amiga especial fueron vistos en actitud cómplice y cariñosa la madrugada del jueves en una localidad de la costa catalana", cuenta Fa en su videopodcast Mamarazzis, haciendo referencia a que Piqué ya habría pasado página con 'C' tras separarse de la madre de sus hijos, ya que parece ser una "amiga especial".

Asimismo, la comunicadora apunta que dicen que la joven ha dejado de ir a trabajar a la mencionada discoteca y ya no es camarera. Al igual que han sido vistos en el coche del jugador sobre las 1:00 horas de la madrugada. "Pero no ha publicado ninguna fotografía. Su entorno quiere protegerla. Piqué, también. Desconocemos la naturaleza de esta relación, pero sí sabemos que es lo suficientemente importante para el jugador como para no ser vistos juntos. Esto nos hace pensar que esta relación seguiría adelante. Además, sería más especial de lo que en un principio suponíamos", apunta la también colaboradora de 'Sálvame'.

De esta manera, parece que esta joven si puede ser la nueva ilusión de Piqué y no solo un ligue que ha desencadenado su separación. "Se dice que esta chica ha sido un antes y un después, la que supuestamente ha aparecido ahora. Parece que con esta chica de Barcelona, Piqué ha tomado ya una decisión definitiva y se va con ella a Maldivas en unos días", contaba María José Navarro desde 'Herrera en COPE'.