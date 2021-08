Sale a la luz el ultimátum que 'Sálvame' dio a Anabel Pantoja para seguir en el programa: "A su casa"

Este miércoles, el estreno de la docurserie de Anabel Pantoja revolucionó el plató de 'Sálvame'. La sobrina de Isabel Pantoja se convirtió en la protagonista y, a raíz de 'Anabel, al desnudo', comenzaron a surgir multitud de comentarios y especulaciones sobre ella y su familia. De la misma manera, que recibió muchos halagos por parte de sus compañeros, lo que no pareció gustar a Rafa Mora, quien mantiene una tensa relación con la influencer.

El colaborador de Telecinco ha dejado claro en varias ocasiones que está seguro de que Anabel no trabajaría en televisión si no fuera por su familia: "Sin tu familia, estarías muerta en la tele". Estas palabras lograron hacer daño a su compañera, quien, a pesar de reconocer que sin su "apellido no estaría ahí", aseguró que había trabajado durante años para ganarse el pan por sí misma como cuando fue recepcionista en el pasado.

No satisfecho con su respuesta, Mora mantenía su postura y para dar más fuerza a su argumento recordó la delicada conversación que la dirección del programa tuvo con la prima de Kiko Rivera. Según recordó el colaborador, la dirección le dio un ultimátum y le exigió que hablara de su familia para continuar formando parte del equipo.

"No he venido aquí a escuchar esto, pero vamos a ver... Si Anabel deja de hablar de su familia no es nadie aquí, la mandan a su casa. Vende porque es de la familia Pantoja; si no, no genera ningún interés. Si buscáis ensalzarla y vender lo que no es con el documental, yo no participo de esto", agregaba Mora.









"Le dijeron que o hablaba de su familia o se iba"

"¿Tengo que recordar la conversación que tuvo Anabel con los directores del programa hace seis meses, cuando le dijeron que o hablaba de su familia o se iba a su casa?", insistió el valenciano. No obstante, este comentario fue confirmado por Anabel y Carlota Corredera, quien se encontraba al frente del espacio.

"Me ha dolido el comentario, porque hace unos años, en las reuniones, los directores me riñeron porque me veían un poco alocada, no centrada en el programa, y con el semblante serio cuando me preguntaban por mi familia. Tenía una época mala. Entonces, soltaron ese comentario, que esto no era una ONG, sino un trabajo... Pero todo el mundo tiene derecho a equivocarse, reinventarse y hacer bien el trabajo, que es lo que te piden los directores", confesó Pantoja.

"Cuando tú te rompes el peroné y hacías las conexiones desde casa, coincidió en el tiempo con la 'Herencia envenenada'", quiso aclarar la presentadora antes de dar paso a la colaboradora. "Yo recuerdo que me pedían entrar porque era un tema de actualidad. Yo decía que no quería hablar y me decían que, por lo menos, les dejara preguntarme cómo estaba y cómo lo estaba llevando. A mí no me han dicho nunca que hable de mi tía o de las veces que Kiko se pelea. A mí me han dicho que yo llegue hasta donde llegue", aseguraba.