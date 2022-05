Sale a la luz el problema de salud que impide a Joaquín Prat trabajar con normalidad: "Me sienta fatal"

Joaquín Prat atraviesa una mala racha en cuanto a salud se refiere. Algo de lo que son conscientes hasta los compañeros de su equipo. Patricia Pardo se dio cuenta de que el presentador tenía la voz tomada y se lo comentó al periodista. "Es el aire acondicionado, que me sienta fatal", aseguró, indicando que en los platós se pone demasiado este tipo de aparatos para aliviar las altas temperaturas. Además, su compañera le dio algunos consejos para remediar esa afonía: "Puedes beber un poquito de miel y limón, unas gotitas", decía.

Días anteriores, Pardo le reconocía que el tema de Riesco es pegadizo y que se ha "sorprendido" a él mismo "escuchándola en el coche y bailando". No obstante, Prat padece una lumbalgia que le impide moverse con facilidad. "Es verdad, hoy has venido al programa así, así, arrastrándose".









Entre ellos hay buena sintonía. Un ejemplo de ello es el chascarrillo que protagonizaron ambos hace escasas semanas. Cuando Patricia Pardo dio paso (como tantas veces) al 'Club Social' le envió un recado a Joaquín Prat porque el lunes había programa y él iba a faltar. "Yo el lunes no vengo, a 'Cuatro al Día' sí pero aquí no y así aprovecho la mañana para estar con mi criatura", desvelaba Prat sobre sus planes para este dos de mayo, festivo en algunas comunidades autónomas.









La dolencia que padece Joaquín Prat, como se mencionaba anteriormente, es la lumbalgia. Un dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda, cuyo origen tiene que ver con la estructura músculo-esquelética de la columna vertebral. Según cuenta el portal Cuidate Plus, "la lumbalgia se define como dolor muscular en la zona lumbar que conlleva un aumento del tono y la rigidez muscular". Se trata, por tanto, de un dolor local acompañado de dolor que afecta tanto a personas jóvenes, como mayores y adultos que tienen tanto empleos sedentarios como aquellos que tienen un empleo más físico.

Así confesó Joaquín Prat cuál fue su reacción cuando fue fichado por Ana Rosa para 'Cuatro al día': "No tiraba"

Al hilo de esta noticia de Prat en la que se ha descubierto el último problema de salud del periodista, recordamos sus palabras en 'Planeta Calleja'. En este formato no dudó en hablar de su experiencia profesional, haciendo hincapié en sus inicios como presentador de ‘Cuatro al día’. No obstante, su respuesta no es la que Calleja esperaba y es que al periodista no le gustó demasiado que le ficharan para ponerse al frente del espacio del que estaba al frente Carme Chaparro hasta que le ficharon a él a finales del 2019.

Cabe recordar que 'Cuatro al día' se estrenó en febrero de 2019 en la parrilla de Cuatro y de la mano de Chaparro. Sin embargo, en verano de ese mismo año, se anunció la cancelación del programa como consecuencias de sus discretas audiencias. A pesar de ello, continuó en emisión con total normalidad. En el mes de octubre, la cadena reculó y anunció que el programa seguiría adelante, pero con algunas modificaciones.