Sale a la luz el problema al que se enfrentó Chanel días antes de Eurovisión 2022: "La peor noticia posible"

Chanel Terrero se ha convertido en una de las artistas españolas del momento gracias a su paso por Eurovisión 2022. El pasado sábado 14 de mayo, la cantante conquistó a millones de personas con 'SloMo' en el Festival de la Canción de Eurovisión. A pesar de ello, Ucrania resultó ser la ganadora del certamen con la actuación de Kalush Orchestra al ritmo de 'Stefania', pero España quedó en tercer puesto, siendo esta la mejor posición que ha logrado nuestro país desde 1995, cuando quedó segunda con Anabel Conde y 'Vuelve conmigo'.

A pesar de ello, la preparación del espectáculo no fue tan sencilla como hicieron creer sobre el escenario. Esto se debe a que el equipo tuvo que enfrentarse a diferentes problemas y uno de ellos a tan solo unos días de llegar a Turín. Ha sido la propia Chanel quien lo ha contado junto a Leroy Sánchez y Kyle Hanagami, en el canal de YouTube del coreógrafo. Los tres se han reunido para recordar todo el trabajo que han llevado a cabo con la actuación de 'SloMo', destacando tanto los buenos momentos como los complicados inicios por todas las críticas recibidas en el Benidorm Fest.

En primer lugar, la cantante confesó que estaba segura de que no iba a ser la ganadora del Benidorm Fest: "Nadie sabe nada de nosotros porque yo era desconocida". No obstante, la joven se hizo con la victoria y, aunque fue una alegría para ella, también se convirtió en uno de los momentos más duros de su carrera por todos los comentarios que comenzó a recibir en redes sociales: "Estaba llorando en mi habitación de hotel porque no me esperaba ganar, no me esperaba el odio... Entonces, fue demasiado para mí", recuerda tras reconocer que vio perjudicada su salud mental.









"No es Covid, pero..."

Por su parte, Leroy Sánchez, uno de los compositores de 'SloMo', contó cómo tuvo que censurar el tema porque identificaban "papi" con "sugar daddy": "Incluso los políticos comenzaron a usar todo este impulso en su ventaja. Estaba insinuando que era básicamente una prostituta", apuntaba.

Sin embargo, uno de los peores momentos que pasaron días antes del Festival también afectó de lleno a Hanagami. Setenta días antes de 'Eurovisión 2022', el coreógrafo se fue a España para pulir la coreografía e introducir nuevos elementos entre los pasos de baile de cara a la gran final. "Estamos listos para filmar toda la actuación y recibo las peores noticias posibles", comenzaba contando el bailarín.

"Uno de los bailarines no se siente bien y va al hospital. No es Covid, pero...", desvelaba entonces. "Fiebre, mucha fiebre", corroboraba la bailarina María Pérez. "Esa fue mi peor pesadilla y ahora tengo que bailar y no recuerdo nada", aseguraba el coreógrafo tras desvelar que fue Exon Arcos quien tuvo que acudir al hospital por sufrir varios síntomas que le impedían bailar.