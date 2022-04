María Pérez, bailarina de Chanel: "Tenemos un ritual para buscar el mínimo fallo del show y mejorarlo"

Después de una reñida competición en el Benidorm Fest, con Rigoberta Bandini, Tanxugueiras y Rayden como contrincante,Chanel fue elegida para representar a España en eurovisión 2022 con 'SloMo'. La joven cubana se ha convertido en la esperanza de la mayoría de eurofans españoles, ya que tras varios años sin acercarnos el top 10, muchos la ven como la ganadora de este año.

Nuestra representante se encuentra en plena gira y lo hace junto a su grupo de bailarines, quienes son imprescindibles para llevar a cabo al show. La cantante cuenta con un equipo de profesionales que ya han dado mucho que hablar, ya que sorprendieron a todos con sus movimientos sobre el escenario y su energía ha hecho que Chanel haya sido la elegida para cantar en Turín.

Exo Narcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurin y María Pérez son quienes siguen los pasos de una coreografía diseñada por Kyle Hanagami para Chanel Terrero. Todos ellos cuentan con una destacada trayectoria. En el caso de Pol, ha participado en programas como 'Operación Triunfo', siguiendo el ejemplo de Raquel, aunque a ella también se le ha visto como bailarina de musicales como 'El guardaespaldas', 'Flashdance' y 'Dirty dancing'.

Exon fue uno de los concursantes de 'The Dancer' y Josh ha actuado con las mismísimas Spice Girls. Por otro lado, destaca María Pérez, una joven sevillana de 22 años que ya se ha dejado ver en más de una ocasión. La artista se encuentra trabajando actualmente en 'Malinche', el musical de Nacho Cano. Incluso ha formado parte de populares videoclips como 'Chicken Teriyaki' de Rosalía.

Sin embargo, ahora, se encuentra centrada en Eurovisión, ya que ha trabajado muy duro en ello y "está muy agradecida de estar con Chanel y representar a España". Entre viaje y viaje de la gira eurovisiva, COPE ha podido hablar con la bailarina para saber un poco más de cómo se preparan de camino a Turín y lo que no se ve tras las cámaras.





Formar parte del equipo de Chanel en esta coreografía ¿Cómo te hace sentir como bailarina? Ya que se montó con Kyle Hanagami y, en un principio 'SloMo' fue pensada para Jennifer López...

Para mí es algo muy grande porque yo estuve formándome en Los Ángeles y fui a una clase de Kyle Hanagami, coreógrafo de Chanel. Para mí, pasar de ir a una clase suya a trabajar con él, es un regalo, un sueño. Y también con Chanel. A ella la conocía de antes porque está conmigo en el musical de 'Malinche' y poder seguir trabajando con ella e inspirarme en ella, como artista y persona, es una suerte que no todo el mundo tiene.

¿Cómo se llega a formar este grupo de bailarines con Chanel?

Al parecer Kyle y Chanel querían formar un grupo de bailarines e hicieron una selección dentro de las opciones que ellos tenían de bailarines. Y así fue. Nos escribieron personalmente a cada uno. Realmente, no sé como fue el proceso porque a mí, directamente, me escribió el coreógrafo para preguntarme si me interesaba formar parte este proyecto. Entonces, casting presencial no hubo, pero entiendo que hubo una selección dentro de sus opciones.

Además de Chanel ¿Conocías a alguien más del grupo?

Sí. Conocía de antes a Exon y a Josh, pero no personalmente. Les conocía de la industria porque somos muchos, pero, al final, nos conocemos entre todos. Para mí, ellos son increíbles bailarines que también me inspiraban mucho y que iba a sus clases en Madrid. Es muy guay trabajar con ellos.









¿Cómo es trabajar con Chanel?

Trabajar con Chanel es muy inspirador porque ella es un torbellino, lo tiene todo. Su actitud es increíble porque está siempre dispuesta a todo, dispuesta a cualquier cambio para mejorar... Muy perfeccionista, pero desde un punto muy tranquilo. Desprende muy buena energía y ayuda mucho a que la energía del grupo sea increíble. A mí me inspira muchísimo porque es una artista súper completa, con mucha humildad y mucha personalidad. Solo hay que verla.

El ambiente es muy bueno, muy sano y muy profesional y estamos llegando a los ensayos de una manera súper eficaz. Y, como buenos profesionales, separamos lo personal de lo profesional. Además, cuando ensayamos, estamos muy enfocados en lo que tenemos que hacer y en hacer el trabajo bien. Es un trabajo que, cuando se ensaya, estamos muy enfocados todos en hacer el trabajo bien.

¿Cómo es la rutina de este mes previo a Eurovisión?

Ha sido muy loco. Hemos ido de un sitio a otro. Primero empezamos yendo a Portugal, luego a Primavera Pop en Madrid, Canarias, Ámsterdam, Londres, Barcelona... Ha sido un tour increíble por la energía del público. Nos dieron mucha fuerza y amor para seguir trabajando y que podamos dar lo mejor en Turín.

Está todo muy bien organizado y los ensayos con Kyle Hanagami son muy concretos porque no está siempre en España. Entonces, cuando él viene a España nos centramos mucho en los ensayos. También es mucho trabajo personal y, durante la gira, estamos continuamente haciendo el show y eso nos sirve para irnos preparando para el gran escenario. Este tour nos ayuda mucho porque es como una previa a los que es Eurovisión, por lo que ahí también estamos aprendiendo mucho.

¿Sentís mucha presión a la hora de ir a Turín en representación de España?

Hasta día de hoy, sientes presión porque estás representando a un país, pero me siento bastante tranquila porque sé que el trabajo está hecho y está bien. Esta muy trabajado, por lo que nos sentimos muy seguros y, creo, que hablo en nombre de todo el grupo. Entonces, al final, el llevar un trabajo bien hecho te da una tranquilidad a la hora de hacer allí el show en Turín. Por eso estoy tranquila. Aunque sé que, cuando llegue el momento y los días previos, estaré nerviosa y sentiré esa presión. Pero, ahora mismo, estoy muy tranquila porque estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho y de todo el trabajo que hay detrás.

¿Os enfrentáis a Turín con ganas de soltarlo todo?

Yo tengo muchas ganas de ir a Turín y disfrutar de cada día, que no sea un agobio hasta la final para exponer el show. Quiero disfrutar de cada día allí con mi equipo y que, cuando llegue la gran final, podamos disfrutarlo y disfrutar de la experiencia completa.









¿Cómo os enfrentáis a a todos los comentarios de redes sociales?

Yo lo llevo bastante bien. Es verdad que yo no soy Chanel que, como todos sabemos, ha tenido mucha polémica. Estoy llevando muy bien todo el tema de redes. También como bailarina nos exponemos continuamente, aunque no de la misma manera. Al final, es ser consciente de que estás expuesta y que da igual, va a haber siempre comentarios negativos y positivos.

¿Cómo era la relación entre los diferentes candidatos españoles tras las cámaras?

En el Bennidorm Fest la energía fue increíble, era muy positiva. Todos nos apoyábamos entre todos y a veces te olvidabas de que era una competición. Pero allí lo que importa es el arte y todo el trabajo de todos. Al final, todos pertenecemos a la industria y debemos de apoyarnos, lo que se vio.

¿Cómo estáis viviendo la gira eurovisiva? ¿Y cómo ha sido coincidir con el resto de representantes?

Está siendo muy guay y muy divertido. Todos hablamos inglés porque es la única forma en la que nos podemos entender todos. Estamos conociendo a los participantes y se nota una energía de ganas e ilusión, de querer compartir y está siendo muy bonito.

Además de Chanel, ¿Quién es tu favorito para hacerse con la victoria?

Me gusta mucho Italia, la balada de Italia me encanta. Y Reino Unido.

¿Se podrán ver cambios en la coreografía o habrá sorpresas en Turín?

No se sabe, no se sabe.









¿Qué hacéis después de las actuaciones?

Tenemos un ritual. Principalmente, cuando se graba la actuación en televisión, de irnos a una habitación en la que Pol tiene un proyector y vemos siempre la actuación que justo acabamos de hacer. Empezamos a comentarla, a fijarnos en las imperfecciones... Nos reímos y siempre solemos hacer eso. Buscamos el mínimo fallo para mejorarlo y llevarlo lo más perfecto posible.

¿Cómo te ha cambiado la vida profesionalmente desde que formas grupo con Chanel?

Para mí este año ha sido muy importante en mi carrera. Me han venido proyectos que tenía en mi lista de deseos y se están cumpliendo. Me siento muy agradecida de estar con Chanel y representar a España en Eurovisión. Muy agradecida de esta experiencia que me ha llegado, que no la estaba buscando porque, justo este año, es cuando más tranquila estaba conmigo y no estaba buscando resultados, pero me han llegado oportunidades increíbles.

Hace poco salió el nuevo single de Rosalía, 'Chicken Teriyaki', y yo soy una de sus bailarines del videoclip. Ella es mi artista favorita, me inspira mucho su música y cómo es ella como artista. Haber trabajado con ella una semana fue una experiencia increíble. Además del estreno del musical de Nacho Cano, 'Malinche'. Llevo desde septiembre ensayando con él, muchos días y muchas horas. Es un trabajo muy duro y estamos ensayando con muchas ganas de cara al estreno.