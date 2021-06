Sale a la luz el motivo por el que Arturo Valls se ausentó de '¡Ahora Caigo!': "Ha habido un percance"

Este lunes, '¡Ahora Caigo!' comenzó la semana con una llamativa noticia.Arturo Valls se ausentó del plató y no se puso al frente del concurso como cada tarde. En su lugar, salió un sustituto. La audiencia se mostró muy sorprendida ante la ausencia del mítico presentador y cuando vieron salir a Eugeni Alemany en su lugar.

Esta ha resultado ser una noticia de última hora a ojos del público. Sin embargo, el programa ha dado la noticia a través de un sketch, por lo que ya eran conscientes de que Valls no podría ir al espacio al ser un concurso grabado. Según ha explicado el programa, Valls no ha podido ocupar su puesto de trabajo por un error de su peluquera por el cual ha aparecido con el pelo rosa.

"Bueno, Arturo. Esto está listo, ya tienes tu pelo rosa. Fantástico, eh", decía la estilista ante el resultado, una imagen que parecía disgustar al presentador. "¿Pero qué has hecho? ¿Por qué me has puesto el pelo rosa?", se quejaba el conductor del espacio de Antena 3. "Arturo, me has dicho al venir, 'Quiero el pelo rosa'", se justificaba Carol.

"No, te he dicho que tengo una caspa horrorosa", aseguraba Valls, aparentemente enfadado. "¿Por qué me has hecho esto? ¡Quítame esto!", suplicaba. "Pero si te queda fantástico", le consolaba la peluquera. "Parezco el hermano mayor de Los Javis o el abuelo de Espinete. Quítamelo, por favor, que tengo un caché, que soy Arturo Valls. No puedo presentar un programa así", se lamentaba tras reconocer que otras veces "ha salido peor", pero porque ha querido.

De manera inmediata, el presentador aparece desesperado llamando a Eugeni Alemany. "¿Tienes un rato para presentar un programa?", le preguntó Valls a Alemany. "Dime dónde eso, envíame la ubicación, que voy para allá", contestaba el presentador sustituto. "Mucha suerte", le deseaba Valls mientras le recordaba todo lo que tenía que hacer para ponerse al frente del concurso. "¡Qué fuerte! Diez años capitaneando este barco, y hoy no zarpo", agregaba.





Fue entonces cuando Alemany aparecía en el plató corriendo, con la mascarilla puesta y las llaves del coche en la mano para hacer creer que había sido una solución de última hora.

"Voy a estar yo con el programa"

"Hay que ver cómo lo reciben a uno sin conocerlo", bromeaba nada más coger las riendas del programa de Antena 3. "Obviamente no soy Arturo Valls. Ha pasado una cosa, a ver si se soluciona. Arturo ha tenido un problema. Voy a estar yo con el programa", explicaba Alemany al público.

"Me ha dicho que tire para delante y que él cuando pueda vendrá", reconocía el presentador. "Veo que está todo en orden, 10 concursantes... ¿Está Palmira?", enumeró Alemany para comprobar que todo estaba en orden en el plató para, acto seguido, dar paso a Mireya como la concursante central. "Ha habido un percance. No sé exactamente lo que le ha pasado. Me ha dicho que a lo largo del programa intentará estar aquí con vosotros", añadía.

No obstante, Valls no volvió a aparecer en el plató, aunque se intervenía de forma esporádica a través de una pantalla para ayudar a su sustituto y explicar el "problema" que no le había permitido asistir. "Estoy bien, estoy bien", aseguraba. "Los valencianos estamos para eso, para apoyarnos en los temas peliagudos", se mostraba Valls muy agradecido con su compañero. "En cuanto pueda estoy ahí, que tengo que solucionar un temita... capilar. Capital, importante, quería decir", confesaba.

De esta manera, el concurso de Antena 3 ha cubierto la baja de Valls con un divertido sketch. No se sabe la causa real de su ausencia, pero se conoce que solo ha sido un tema puntual y que el próximo día volverá a ponerse frente a las cámaras. Así lo ha afirmado Tinet Rubira, director de Gestmusic: "Solo hoy".