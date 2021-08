Sale a la luz la 'letra pequeña' por la que Ortega Cano concedió la entrevista a Telecinco: "Fui a su casa"

La entrevista que José Ortega Cano concedió hace unas semanas al programa de Telecinco 'Viva el verano' sigue estando presente en las principales hojas de la crónica social de nuestro país.

Las declaraciones del diestro y su posterior reacción han generado cierta tensión en los platós de televisión, ya que muchos desconocían el motivo por el que el marido de Ana María Aldóndio tantos giros de actitud en tan pocas horas.

Tras su charla con Toñi Moreno, el propio Ortega Cano se ponía en contacto con el programa 'Viva la vida' para querer dar una nueva versión sobre sus palabras respecto al polémico diario que supuestamente había escrito Rocío Jurado. En este sentido, el diestro quiso negar la existencia de estos documentos después de haber confirmado que sí existía.









También, Ana María Aldón se convirtió en protagonista indirecta de esta entrevista, ya que las palabras de su marido sobre Rocío Jurado provocaron cierto sentimiento de desapego en la colaboradora de televisión. "No me sentí ninguneada, pero sí hubo un momento de la entrevista en el que me sentí muy pequeñita cuando hablaba de su mujer, de que era el amor de su vida", explicaba Aldón.

Toñi Moreno explica los secretos de la entrevista con Ortega Cano

Tras toda la polémica que ha envuelto la presencia de Ortega Cano en Telecinco, Toñi Moreno ha querido dar todos los detalles que rodearon la 'producción' de esta entrevista, explicando cómo se gestó desde el primer momento.

En este sentido, la presentadora andaluza ha destapado que fue ella misma la que visitó al diestro en su casa para concertar la entrevista, sobre todo por la importancia de su discurso tras la emisión de la docu-serie de Rocío Carrasco la pasada primavera: "Entró enfadado, como si le hubiéramos obligado a venir, pero voy a decir cómo se gestó esa entrevista. Me acerqué a su casa a hablar con él y le dije al Maestro que viniera porque interesaba su testimonio después del documental de Rocío Carrasco".

También ha desvelado los secretos de la conversación que mantuvo con Ortega Cano antes de ponerse delante de las cámaras: "Le dijimos que le íbamos a hacer una entrevista que yo creo que fue amable. Se fue contento, no vetó a ningún colaborar ni ningún tema, pudimos preguntar con libertad, hice las preguntas que creía que tenía que hacer".









Con estas declaraciones, Toñi Moreno ha dejado constancia de la 'letra pequeña' que rodeó la entrevista de Ortega Cano en Telecinco, en un momento clave sobre todo después del fenómeno nacional e internacional que ha supuesto el testimonio de Rocío Carrasco.

Por delante, el entorno de Ortega Cano tendrá que hacer frente a ciertas curvas, marcadas sobre todo por la llegada a la pequeña pantalla de la segunda parte de la docu-serie, 'En el nombre de Rocío'. En esta serie, la hija de Rocío Jurado dará todos los detalles de su relación con el lado materno de su familia.