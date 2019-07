El sablazo que dará Hacienda a los concursantes de ‘Boom’ tras hacerse con el bote: ¿mereció la pena?

Más de dos años después, Los Lobos se hicieron con el bote de ‘Boom’, el programa que precede al Prime Time en Atresmedia. Con su victoria, el equipo integrado por Manu Zapata, Erundino Alonso, Valentín Ferrero y Alberto Sanfrutos se hace con el premio más elevado en un concurso de televisión: 6.689.700 euros.

La cifra es mareante, como para retirar a toda la familia. No obstante, la cantidad neta que se llevarán sus integrantes será bastante menor (quizá para retirar a alguno de los miembros del núcleo familiar). Se estima que la Agencia Tributaria se llevará un buen pellizco del bote en impuestos. Unos tres millones de euros. La mitad del botín.

Para empezar, desde su salida de Antena 3, Hacienda retendrá un 22,5% a cada uno de los concursantes en el mismo momento en el reciben el premio, tal y como establece la tabla del IRPF de tramo estatal para ingresos superiores a 60.000 euros. Esto supone ya casi un millón y medio de euros. Por otro lado, cada integrante deberá tributar un tipo efectivo de entre el 44,4% y el 50,7%, según la comunidad autónoma en la que reside a través de la declaración de IRPF de 2020. Esto conlleva que, aunque se reparta el premio en cuatro partes iguales y a cada concursante le correspondan 1.672.425 euros, sus ganancias no serán las mismas.

Cuando los miembros del equipo hagan su declaración de la renta tendrán que declarar el premio como una ganancia patrimonial y pasarán a engrosar la base imponible general del IRPF, ya que no es un premio de organismos oficiales o reconocidos –Loterías y Apuestas del Estado, Comunidades Autónomas, Sorteos de la ONCE, Cruz Roja– y por ende no tienen exenciones. Así, su declaración verá el premio como incremento patrimonial y se deberá pagar el IRPF correspondiente.

Cerca de un 48% del premio que han ganado a lo largo de meses deberán entregarlo en impuestos, quedándose tan solo con algo más de la mitad de lo ganado. Al final, una vez cumplidas todas las obligaciones fiscales y hecho el reparto entre los cuatro, cada uno de ellos tocará a unos 792.000 euros.