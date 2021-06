Rufián sorprende a Thais Villas al confesar que tiene en mente hacerse un retoque estético: "No lo descarto"

La noche del miércoles, 'El Intermedio' emitió la sección de Thais Villas. En el espacio dirigido por la colaboradora del espacio de laSexta, Villas se trasladó al Congreso de los Diputados para hacer algunos preguntas personales a los políticos que pasaban por allí. Esta vez, la comunicadora se interesó por si estaban con la 'operación bikini' y por cómo cuidaban su cuerpo de cara al verano.

"¿Ha empezado usted la operación bikini?", preguntó la conductora del espacio a Gabriel Rufián. "Sí", afirmó el político. "Pero hace ya un año que estoy bastante a tope", reconocía el entrevistado. "¿Perdón? ¿Lleva un año en operación bikini?", quiso saber Villas muy sorprendida ante sus declaraciones.

"Cuidándome", puntualizó Rufián para dejar claro que no se trataba exactamente de la 'Operación bikini'. "Comía mal... Comía fatal y no hacía deporte. Entonces, había cogido muchísimo peso. Yo llegué a estar casi en los 100 kilos", confesó el político, dejando sin palabras a la presentadora: "¿100 kilos?".

"Sí, sí", reconoció el portavoz adjunto de ERC en el Congreso. "Y no tiene secreto, eh. Es hacer deporte y comer la mitad", explicaba el político, mientras Villas seguía sin saber qué decir.

"¿Está pendiente usted de si aparece la tableta de chocolate?", quiso saber la conductora del espacio de La Sexta. "No, no. Porque tengo panza y eso no se va a quitar", contestó muy sincero, provocando así las risas de la presentadora. "Entonces, ¿No quiere llegar a ese punto?", insistió la comunicadora tras recuperar el habla.

"Soy consciente de mis limitaciones"

"No, no. Solo quiero llegar a aprovechar algo de ropa que tengo y que hace mucho tiempo que no me pongo", declaró Rufián, dejando claro que lo que pretende es poder ponerse de nuevo la ropa que utilizaba antes de engordar. "El injerto de pelo ya y para alante", agregó entre risas el político.

"¿Injerto de pelo también se tiene que hacer?", preguntó la conductora de la sección. "No lo descarto, eh", reconoció el político, asegurando que si llega el momento no dudará en someterse a esta operación estética. "Soy consciente de mis limitaciones", zanjó entonces el portavoz adjunto de ERC en el Congreso.