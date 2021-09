Rufián descoloca a Thais Villas al hacer una confesión personal de su pasado: "Yo he robado cosas"

La noche del jueves, 'El Intermedio' dio la bienvenida a Thais Villas tras las vacaciones de verano y emitió su sección. En el espacio dirigido por la colaboradora del espacio de laSexta, Villas se trasladó al Congreso de los Diputados para hacer algunos preguntas personales a los políticos que pasaban por allí. Esta vez, la comunicadora se interesó por si eran muy ahorradores y los trucos que utilizaban en su día a día para gastar menos.

Como es habitual, uno de los políticos con los que habló la comunicadora en plena calle fue con Gabriel Rufián. En primer lugar, el portavoz adjunto de ERC en el Congreso confesó que, aunque ahora vive bien, ha tenido épocas de "estar sin un duro el día 3 o 4 del mes".

"¿Apaga el agua para enjabonarse?", quiso saber la comunicadora, haciendo referencia a si cierra el grifo cuando no lo utiliza o dejar correr el agua si la va a utilizar pocos segundos después. "Sí", aseguraba el político. "Pero de siempre, eh", concretó, dejando claro que lo hacía antes y también ahora, a pesar de estar bien económicamente. "Sí porque, al final, ahorras agua", se justificaba Rufián.

"¿Pone agua en el champú para que dure más?", le preguntó Villas para saber si su método de ahorro iba más allá. "No. Eso no", respondió el político entre risas. "Pero sí he puesto el agua en el café para no gastar leche. Eso sí lo he hecho", confesaba, revelando así otro de sus trucos para ahorrar.

Estas declaraciones sorprendieron mucho a la conductora del espacio, quien no dudó en llamarle "rancio" y pedirle explicaciones. "Pero usted es un rancio, por favor ¿Agua en el café para no gastar leche?", dijo la comunicadora muy sorprendida. "Es que he sido muy pobre, eh", explicaba Rufián, asegurando que, hace años, lo pasó muy mal económicamente y no le quedaba más remedio que ahorrar como pudiese.

"Sí, sí. Robar", soltaba entonces el político, dejando a cuadros a la periodista. "Yo he robado cosas", confesaba. "Latas de supermercado", remarcaba el entrevistado para hacer ver que había robado por necesidad.





El retoque estético que se haría Rufián

Rufián siempre se ha mostrado muy sincero con la colaboradora de 'El Intermedio'. Tanto que, en una de sus intervenciones, le confesó el retoque estético que se haría. "¿Ha empezado usted la operación bikini?", preguntó la conductora del espacio a Gabriel Rufián. "Sí", afirmó el político. "Pero hace ya un año que estoy bastante a tope", reconocía el entrevistado. "¿Perdón? ¿Lleva un año en operación bikini?", quiso saber Villas muy sorprendida ante sus declaraciones.

"Cuidándome", puntualizó Rufián para dejar claro que no se trataba exactamente de la 'Operación bikini'. "Comía mal... Comía fatal y no hacía deporte. Entonces, había cogido muchísimo peso. Yo llegué a estar casi en los 100 kilos", confesó el político, dejando sin palabras a la presentadora: "¿100 kilos?".

"Sí, sí", reconoció el portavoz adjunto de ERC en el Congreso. "Y no tiene secreto, eh. Es hacer deporte y comer la mitad", explicaba el político, mientras Villas seguía sin saber qué decir. "¿Está pendiente usted de si aparece la tableta de chocolate?", quiso saber la conductora del espacio de La Sexta. "No, no. Porque tengo panza y eso no se va a quitar", contestó muy sincero, provocando así las risas de la presentadora. "Entonces, ¿No quiere llegar a ese punto?", insistió la comunicadora tras recuperar el habla.

"No, no. Solo quiero llegar a aprovechar algo de ropa que tengo y que hace mucho tiempo que no me pongo", declaró Rufián, dejando claro que lo que pretende es poder ponerse de nuevo la ropa que utilizaba antes de engordar. "El injerto de pelo ya y para alante", agregó entre risas el político.

"¿Injerto de pelo también se tiene que hacer?", preguntó la conductora de la sección. "No lo descarto, eh", reconoció el político, asegurando que si llega el momento no dudará en someterse a esta operación estética. "Soy consciente de mis limitaciones", zanjó entonces el portavoz adjunto de ERC en el Congreso.