Rubén Sánchez desvela el problema que tiene con La Sexta desde 2020: “Es el momento de contarlo”

Hasta hace dos años no era extraño encontrarse en la televisión, más concretamente en La Sexta, a Rubén Sánchez, secretario general y portavoz de FACUA - Consumidores en Acción, comentando cualquier tema de actualidad relacionado, sobre todo y más aún con lo ocurrido en estos últimos meses, con la pandemia del COVID - 19. Pero el también escritor comenzó sus intervenciones en programas como 'Al Rojo Vivo', 'Más Vale Tarde' y 'La Sexta Noche' mucho antes, donde hablaba sobre temas relacionados con la alimentación y otros como, por ejemplo, las huelgas, aunque todo esto parece haber llegado a su fin.

El veto de La Sexta a Rubén Sánchez

Ayer mismo el periodista utiliza su cuenta personal de Twitter para comentar porque sus intervenciones en Atresmedia se habían reducido a cero. "Ha llegado el momento de contar algo de lo que nunca he hablado" era la frase elegida para, a continuación, desvelar que tanto FACUA como él están vetados en todos los programas de La Sexta. Y es que hasta comienzos de 2020, el activista participaba cada semana en los principales programas de actualidad de la cadena pero, como él mismo cuenta, "ese año, algo pasó"."Algo llevó a alguien a ordenar el veto a la principal asociación de consumidores del país y a su portavoz", escribía, además de recordar su última intervención, la cual se produjo ese mismo año en 'Al Rojo VIvo'.

Pero el problema no se queda aquí. Tras su adiós al programa presentado por Antonio Ferreras le siguieron 'La Sexta Noche' y 'Más Vale Tarde', donde llegó a comentar algunos aspectos nada más comenzar el estado de alarma en nuestro país, aunque sus intervenciones no eran remuneradas, lo que explicaría que "tras el veto no había motivos económicos". El colaborador de 'Las cosas claras' argumentaba también que en estos dos úlitmos años, la propia cadena le ha llegado a pedir ayuda a él y a sus compañeros a la hora de elaborar reportajes basados en el consumo, además de concederle entrevistas para hablar de sus libros que, finalmente, han acabado cancelando.

Antes de que sus seguidores empezasen a especular que esto se debiese a una decisión tomada por el presentador del programa de las mañanas de La Sexta, el propio Rubén Sánchez ha querido aclarar que esto no es así ya que, empezó a colaborar en otra cadena "en noviembre de 2020 y el veto empezó muchos meses antes". Para terminar, el portavoz de FACUA ha querido recalcar que aún desconoce los motivos de este problema alegando que "por mucho que se trate de una cadena privada, silenciar la voz de una de las principales organizaciones de nuestra sociedad civil es un atentado contra los principios más elementales del periodismo".

El chiste que el portavoz de FACUA no dedicó a Fernando Simón, pero sí a Ana Mato

Precisamente y al término del estado de alarma en nuestro país, Rubén Sánchez se convertía en una víctima más de la hemeroteca tuitera por un mensaje que publicó hace ya ocho años, cuando el ébola se encontraba en nuestras vidas. En esos momentos, Ana Mato ocupaba la cartera de Sanidad y el portavoz de FACUA aprovechó sus vacaciones para realizar un comentario jocoso en su perfil. "Ana Mato se ha ido a la playa. Ella va a su eBola".

Ana Mato se ha ido a la playa. Ella va a su eBola — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) August 8, 2014

A raíz de esto y con el coronavirus muy presente, una usuaria de la red social del pajarito azul imitaba al escritor para comentar las vacaciones de Fernando Simón con un "Fernando Simón se va a la playa. Él va a su coronarrollo", escribía.

Fernando Simón se va a la playa. Él va a su coronarollo. https://t.co/YcgaxEFuGH — iBarbarellah®? (@iBarbarellah) July 19, 2020